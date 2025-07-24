Вице-премьер Ермек Кошербаев рассказал о результатах рабочей поездки на курортные зоны Капчагая и Алаколя, где он лично ознакомился с состоянием инфраструктуры, уровнем сервиса и безопасностью для отдыхающих. По его словам, несмотря на предпринимаемые усилия, проблемы остаются, особенно на коммунальных пляжах и в сфере санитарии, электроснабжения и организации торговли, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы имеем дело с многочисленными проблемами, созданными когда-то. Основные проблемы – это чистота, безопасность. Это то, что можно и необходимо исправить сегодня. На воде должны быть соответствующие службы, которые обеспечивают безопасность. Почему зоны, где купаются люди, не огорожены буйками?", – отметил Кошербаев.

Среди ключевых проблем он также выделил ненадлежащее санитарное состояние коммунальных пляжей, отсутствие организованной торговли и контроля качества продаваемой еды, недостаточную инфраструктуру на вокзалах (в частности, в Акши), нестабильное электроснабжение (в области Жетысу, например, проложено 70 км ЛЭП за счет местного бюджета), проблемы на границе областей Жетысу и Абай – отсутствие дороги на участке длиной 1,6 км, ведущем к берегу озера Жаланашколь.

Кошербаев отметил, что на Алаколе только недавно введен в эксплуатацию стационарный медпункт, тогда как на Капчагае его еще сложно найти. В целом, по его словам, качество медпомощи на месте уже улучшается, но необходимо обеспечить полное присутствие служб ЧС и санитарной охраны.

"Люди едут с семьями, готовы платить за отдых, но требуют достойный уровень сервиса и безопасности. Это шанс для развития малого и среднего бизнеса, который нельзя упустить. А местные власти, к сожалению, не всегда используют эти возможности", – добавил он.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на отсутствие буйков и системных мер по обеспечению безопасности на воде, несмотря на большое количество отдыхающих и активное движение катеров рядом с пляжами.

"Все это оговорено в правилах, там ничего придумывать не надо. У нас законодательная база имеется. Нормативно-правовые акты в большинстве своем соответствуют тому, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и создать определенные условия", – подчеркнул Кошербаев.

Он также предложил местным акиматам рассмотреть установку современных павильонов из сэндвич-панелей на вокзалах с возможностью ожидания, доступом к питьевой воде и кейтерингом, особенно в курортный сезон.