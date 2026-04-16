Какие продукты Казахстан экспортирует на рынок Турции

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Турцией демонстрирует стабильный рост. По итогам прошлого года взаимный товарооборот сельхозпродукции между двумя странами достиг 360 млн долларов США, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы, передаёт BAQ.KZ.

Рост экспорта и импорта

По словам вице-министра, положительная динамика наблюдается как по экспорту, так и по импорту. Казахстан наращивает поставки сельскохозяйственной продукции в Турцию, при этом растут и поставки турецких товаров на казахстанский рынок. Особый спрос на турецком рынке отмечается на казахстанские зернобобовые культуры. В прошлом году их экспорт превысил 395 тыс. тонн.

«Мы продолжаем работу по диверсификации сельскохозяйственных культур и готовы увеличивать экспорт зернобобовых в Турцию. Со стороны турецкого бизнеса также есть интерес к этому направлению», — отметил Ермек Кенжеханулы.

Крупные инвестиционные проекты

Вице-министр также сообщил, что в Казахстане реализуется ряд совместных инвестиционных проектов с участием турецкого капитала. За последние годы реализовано более 10 проектов на сумму около 400 млн долларов США в сфере производства, переработки сельхозпродукции и выпуска кондитерских изделий.

В настоящее время реализуются пять крупных проектов общей стоимостью более 1 млрд долларов.

Среди них — строительство тепличного комплекса площадью 500 гектаров в Шымкенте компанией Alarko, а также проект глубокой переработки зерна в Астане, реализуемый корпорацией Tiryaki Agro, мощностью до 250 тыс. тонн зерна в год.

Импорт из Турции в Казахстан в основном представлен овощами и фруктами. В целом стороны продолжают расширять взаимную торговлю и углублять сотрудничество в агропромышленной сфере.