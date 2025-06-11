В мае 2025 года цены на продукты в Казахстане продолжили рост: за месяц подорожание составило в среднем 0,9%, а за год - 9,6%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. Сильнее всего рост цен ощутили жители Западно-Казахстанской области - на 2,6% всего за месяц. Жетысуская и Абайская области также оказались в числе лидеров по подорожанию. В Астане цены почти не изменились, а в Карагандинской области остались на уровне апреля.

Фрукты и овощи традиционно оказались в числе самых нестабильных категорий. За месяц свежие фрукты подорожали почти на 3%, а за год - более чем на 7%. Свежие овощи, несмотря на майское снижение цен почти на 4%, в годовой динамике показали резкий скачок - сразу на 25,1%. На рынках и в магазинах яблоки продавались по 751 тенге за килограмм, апельсины - по 1200 тенге, лимоны - по 1500, а курага - по 4000 тенге. Среди овощей помидоры стоили в среднем 988 тенге за килограмм, огурцы — 647, картофель - 276, а капуста - 212 тенге.

Подорожала и молочная продукция. В среднем - на 0,9% за месяц и на 7% за год. Литр пастеризованного молока стоил от 417 до 519 тенге в зависимости от жирности, сметана - 2100 тенге за килограмм, творог - 2200 тенге, кефир - 451 тенге за литр, твёрдый сыр - 5500 тенге за килограмм.

Цены на мясо также пошли вверх: в мае говядина с костями стоила в среднем 3100 тенге за килограмм, баранина - 3200, конина - также около 3200. За год мясо подорожало на 10-15% в зависимости от вида. Колбасы выросли в цене на 7,4%, причём варёная подорожала больше, чем полукопчёная.

Единственным приятным сюрпризом стали яйца - они подешевели на 2,4% за месяц, хотя в годовом выражении всё же стали дороже на 2,2%. Хлеб и крупы показали умеренный рост - около 0,6% за месяц и чуть больше 3% за год. При этом рис и гречка подешевели на 8,3% и 12% соответственно, что немного сгладило общий рост в продовольственном сегменте.