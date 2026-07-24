Какие продукты подешевели в Казахстане за неделю

В Республике Казахстан за прошедшую неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Наиболее заметное снижение стоимости зафиксировано на огурцы, капусту и картофель. Также подешевели некоторые другие продукты из социального списка.

Какие продукты подешевели

По данным Бюро национальной статистики, в стране за отчетную неделю зафиксировано снижение цен на ряд продуктов из перечня социально значимых товаров.

Наиболее заметное снижение отмечено на огурцы – их стоимость уменьшилась на 4,3%. Также подешевели капуста (-1,5%), картофель (-1,4%), помидоры (-0,8%), яблоки (-0,7%).

Кроме того, снизились цены на куриное мясо и репчатый лук – на 0,4%, творог – на 0,3%. Незначительное снижение стоимости зафиксировано на рис, гречневую крупу, твердые и полутвердые сыры, соль – по 0,1%.

При этом цены на молоко, сметану, сливочное масло, муку, пшеничный хлеб первого сорта и мясо кур за неделю существенно не изменились.

Где продукты стали дешевле

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты отмечено в нескольких городах Казахстана.

Наибольшее снижение зафиксировано в Конаеве, Усть-Каменогорске и Талдыкоргане – по 0,4%. В Актобе цены снизились на 0,2%.

В Алматы, Актау, Атырау, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане снижение составило 0,1%.

В Астане, Жезказгане, Караганде, Петропавловске, Семее и Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Сколько стоят основные продукты

Средняя цена на огурцы по стране составила 502 тенге за килограмм. Самые низкие цены отмечены в Таразе – 339 тенге за килограмм.

Средняя стоимость шлифованного риса составила 533 тенге за килограмм. Дешевле всего рис продавали в Кызылорде – 456 тенге, и Актау – 472 тенге за килограмм.

Картофель в среднем по Казахстану стоит 283 тенге за килограмм. Самая низкая цена зарегистрирована в Туркестане – 218 тенге.

Средняя стоимость десятка яиц первой категории составила 564 тенге. Наиболее доступные цены зафиксированы в Кызылорде – 464 тенге и Уральске – 471 тенге.

Как отслеживают цены

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Мониторинг проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Перечень социально значимых продовольственных товаров включает 31 наименование продуктов.