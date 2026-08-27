В Карагандинской области развивают систему трудовой адаптации осужденных и содействия занятости граждан после освобождения из мест лишения свободы. Работа начинается еще во время отбывания наказания и продолжается после освобождения через карьерные центры.

Как готовят осужденных к трудоустройству

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев ознакомился с практикой подготовки осужденных к трудоустройству и мерами поддержки граждан после освобождения.

Одним из основных направлений является получение профессиональных навыков и трудового опыта еще до освобождения. Участников знакомят с востребованными профессиями, требованиями работодателей, вакансиями и возможностями профессионального обучения.

Один из таких проектов реализуется при участии АО «Qarmet». Сейчас в нем участвуют 62 осужденных. Они работают на производственных участках предприятия, проходят обучение и переобучение, а также получают практические навыки.

Во время посещения предприятия министр встретился с участниками проекта и обсудил с ними вопросы организации труда, профессиональной подготовки и дальнейшего трудоустройства.

Где смогут работать участники проекта

В «Qarmet» уже готовы принять на работу участников проекта после их освобождения.

Кроме того, другие предприятия региона рассматривают возможность трудоустройства специалистов, которые получили необходимые навыки во время отбывания наказания.

«Занятость имеет большое значение для социальной адаптации человека. Получение профессии, трудовых навыков и опыта позволяет заранее подготовиться к жизни после освобождения. Важно, чтобы человек понимал, какие возможности у него есть и куда он может обратиться за помощью. Наша задача – выстраивать систему сопровождения, в которой поддержка начинается еще до освобождения и продолжается после него», – отметил Аскарбек Ертаев.

Какие профессии получают осужденные

Министр также посетил учреждение №32 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

На производственных участках учреждения женщины занимаются пошивом изделий, выпечкой хлебобулочной продукции и изготовлением матрасов.

Получение практических навыков во время отбывания наказания рассматривается как один из элементов подготовки к самостоятельной жизни и возможному трудоустройству после освобождения.

Одна из участниц трудовой деятельности Мадина Кенес рассказала о значении профессионального обучения и работы.

«Возможность обучаться и работать помогает нам получать новые навыки, которые могут пригодиться после освобождения. Для меня важно понимать, что я могу приобрести профессию и подготовиться к самостоятельной жизни», – сказала она.

Как помогают после освобождения

С 1 мая 2026 года в Карагандинской области реализуется пилотный проект по социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, состоящих на учете службы пробации.

В рамках проекта создан специализированный отдел ресоциализации. В работу также вовлечены органы уголовно-исполнительной системы, службы пробации, карьерные центры и центры поддержки семьи.

С начала 2026 года за содействием в трудоустройстве в карьерные центры Карагандинской области обратились 329 человек. Из них 127 – граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, и 202 – лица, состоящие на учете службы пробации.

На сегодняшний день трудоустроены 178 человек.

Как ищут работу еще до освобождения

Работа с гражданами начинается еще до их освобождения. Специалисты карьерных центров выезжают в учреждения уголовно-исполнительной системы, рассказывают о доступных вакансиях и возможностях профессионального обучения, а также организуют встречи с работодателями.

С начала года в регионе провели восемь выездных встреч, три мероприятия «Встреча у ворот» и 71 ярмарку вакансий.

После освобождения сопровождение продолжается через карьерные центры. Гражданам помогают подобрать подходящие вакансии, пройти профессиональное обучение и воспользоваться другими предусмотренными законодательством мерами содействия занятости.

Сколько рабочих мест зарезервировано

Отдельным направлением является установление квот рабочих мест.

На 2026 год местными исполнительными органами установлены квоты на 990 рабочих мест для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и 1 506 рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы пробации.

По итогам второго квартала в рамках установленных квот трудоустроены 326 и 1 171 человек соответственно.

В ведомстве отмечают, что эффективная трудовая адаптация этой категории граждан требует взаимодействия государственных органов, работодателей, карьерных центров и служб пробации.

Опыт Карагандинской области планируют учитывать при дальнейшем совершенствовании механизмов профессиональной подготовки, трудовой адаптации и содействия занятости граждан до и после освобождения.