Рынок труда Казахстана выходит за рамки привычного — стране потребуются 3 миллиона специалистов, и значительная часть из них будет занята в новых, ранее неизвестных профессиях. Такой прогноз представило Министерство труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр Аскар Биахметов, структура спроса на трудовые ресурсы на ближайшие годы уже сформирована. Почти треть вакансий придётся на сферу услуг, за ней следуют логистика, промышленность, сельское хозяйство и строительство.

"Эти данные критически важны при формировании образовательных программ, утверждении профессиональных стандартов и распределении государственного образовательного заказа. Всё это нужно синхронизировать с вызовами цифровизации и демографии", — подчеркнул он.

Министерство отмечает: цифровая трансформация создаёт и новые направления занятости. Уже сейчас в кадровом ландшафте появляются профессии, которые ещё несколько лет назад казались далекими:

социальный тьютор — специалист, сопровождающий подростков и уязвимые группы в образовательной среде;

оператор дронов — профессионал, работающий с БПЛА в логистике, сельском хозяйстве, безопасности;

инженер по кибербезопасности — критическая роль в любой цифровой инфраструктуре;

менеджер по цифровой репутации — специалист, отвечающий за имидж компании в онлайн-среде;

специалист по искусственному интеллекту — эксперт, обучающий и внедряющий алгоритмы машинного обучения.

Это лишь часть "профессий будущего", которые уже начинают внедряться в образовательные курсы и программы подготовки.

В связи с этим власти нацелены на обновление системы подготовки кадров. В приоритете — гибкие форматы обучения, ориентированные на прикладные навыки и быструю переподготовку.

Особое внимание будет уделено молодежи и сельским регионам, где темпы цифровизации пока ниже, но спрос на новые компетенции стремительно растёт. Государство также планирует усилить сотрудничество с бизнесом в части совместной подготовки и стажировок.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане стабильно растёт занятость.