Какие произведения казахстанских писателей интересны новому поколению

Более 1,5 тысячи учащихся школы-гимназии № 91 присоединились к общенациональному марафону «Читающая нация». Школьники читают произведения казахстанских и зарубежных авторов, обсуждают книги и делятся впечатлениями о прочитанном. Какие произведения отечественных писателей выбирают современные дети и как в школе поддерживают интерес к литературе, выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Более 1,5 тысячи школьников участвуют в читательском марафоне

В школе-гимназии № 91 к марафону «Читающая нация» присоединились не только учащиеся, но и педагоги, родители и целые семьи. Участники уже приступили к чтению четвёртой книги.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Гульнар Ахметова, проект объединяет представителей разных поколений и способствует развитию читательской культуры.

«Сегодня в марафоне участвуют более 105 педагогов, свыше 1,5 тысячи учащихся и более 10 читающих династий. Все они зарегистрированы и сейчас находятся на этапе чтения четвёртой книги. До завершения марафона осталось 129 дней», – рассказала Гульнар Ахметова.

Участники не ограничиваются чтением предложенных произведений. Они обсуждают содержание книг, делятся впечатлениями и записывают видеоотзывы.

«Наши ребята, коллеги и родители активно делятся комментариями и видеоотзывами о прочитанных произведениях. Это мотивирует к чтению и повышению читательской культуры. Очень радует, что для марафона подобраны книги, которые знакомят с историей страны, воспитывают уважение к культуре и традициям Казахстана, а также позволяют изучать мировую литературу», – отметила заместитель директора.

По её словам, участие в марафоне должно помочь школьникам не только расширить знания, но и сформировать устойчивый интерес к литературе.

«Хотелось бы, чтобы наши ребята извлекли из этого марафона самое полезное, полюбили чтение и стали победителями», – добавила Гульнар Ахметова.

Для дополнительной мотивации учащихся в школе проводят конкурсы эссе и ежегодно выбирают лучших читателей. Победителей поощряют подарками.

«Такие конкурсы мы проводим не первый год. В прошлом году победителям подарили велосипед, беспроводные наушники и пауэрбанк. В этом году пять велосипедов ожидают лучших читателей года», – рассказала заместитель директора.

Какие произведения пользуются спросом в школьной библиотеке

Читательские предпочтения учащихся различаются в зависимости от возраста. Младшие школьники чаще выбирают сказки, ученики 5-8-х классов интересуются детективами, приключениями и фэнтези. Старшеклассники обращаются к произведениям казахстанской литературы.

Школьный библиотекарь Перизат Шамшиева рассказала, что среди детей сохраняется высокий интерес к книгам разных жанров. При этом учащиеся самостоятельно выбирают произведения, которые хотят прочитать.

«Ученики начальных классов в основном читают сказки, в том числе казахские и русские, произведения Пушкина и Андерсена. Учащиеся 5-8-х классов чаще выбирают детективы, фэнтези и приключения. Старшеклассники интересуются произведениями казахстанских писателей на казахском языке. Среди них «Абай жолы», «Көшпенділер» и другие книги», – рассказала Перизат Шамшиева.

По её словам, особой популярностью среди школьников пользуется фэнтези. Наряду с зарубежными произведениями дети знакомятся с творчеством современных казахстанских писателей.

«Сейчас среди школьников популярно фэнтези. Раньше дети чаще выбирали книги о Гарри Поттере, а сегодня интересуются произведением казахстанского писателя Рустема Сауытбая «Шоко әлем», написанным на казахском языке. Эта книга пользуется популярностью среди наших читателей», – сообщила библиотекарь.

Среди востребованных отечественных авторов Перизат Шамшиева также назвала Саина Муратбекова, произведения которого представлены в школьной библиотеке.

Одной из наиболее популярных среди младших школьников стала серия книг об Изадоре Мун. С сентября одну из книг этой серии выдавали в библиотеке 25 раз. По словам Перизат Шамшиевой, она занимает первое место в школьном рейтинге чтения.

Помимо выдачи книг, в библиотеке организуют мероприятия для младших классов. Каждый четверг здесь проходит проект «Бабушкины сказки». Представители старшего поколения читают детям сказки и обсуждают с ними содержание произведений.

Что читают современные школьники

Учащиеся школы-гимназии № 91 рассказали, какие произведения привлекли их внимание и почему они выбирают те или иные книги.

Ученик 10-го класса Алексей Пеньков выделил творчество казахстанского писателя Дулата Исабекова. По его мнению, произведения автора помогают задуматься о нравственных ценностях, человеческих отношениях и уважении к старшему поколению.

«Сейчас многие казахстанцы читают произведения Дулата Исабекова. Одно из них – повесть «Дермене», которая учит доброте, искренности, уважению к старшим и хорошим поступкам», – отметил Алексей.

Школьник обратил внимание на воспитательное значение литературы. В произведениях Дулата Исабекова он выделяет темы доброты, искренности и уважительного отношения к окружающим.

Среди интересов учащихся есть и современная зарубежная литература. Ученица 7-го класса Зере Айтимова рассказала о недавно прочитанном романе «Мара и Морок» писательницы Лии Арден.

«Последней я прочитала книгу Лии Арден «Мара и Морок». Она мне очень понравилась. Книга написана современным языком, легко и быстро читается. В ней интересный сюжет и главные герои», – поделилась школьница.

Зере отметила, что её привлекли доступный язык произведения и развитие событий. По словам ученицы, именно эти особенности сделали чтение интересным.

Ответы школьников показывают, что литературные предпочтения подростков могут заметно различаться. Одни выбирают произведения, затрагивающие нравственные вопросы, другие отдают предпочтение современным историям с увлекательным сюжетом.

При этом интерес к зарубежной литературе не исключает знакомства с казахстанскими авторами. В школьной библиотеке учащимся предлагают произведения отечественных писателей с учётом их возраста и читательских интересов.

Как в школе развивают интерес к чтению

В школе-гимназии № 91 работу по развитию читательской культуры начинают с младших классов. Педагоги используют творческие задания, выразительное чтение, пересказы и инсценировки литературных произведений.

Учитель начальных классов Наталья Шаповалова считает, что важно научить ребёнка не только читать текст, но и понимать его содержание, размышлять над прочитанным и выражать собственное мнение.

«Интерес к литературе формируется тогда, когда ученик начинает читать осознанно и становится активным участником этого процесса. Для этого можно использовать разные приёмы, которые помогают развивать навыки чтения и формировать интерес к книгам», – рассказала педагог.

По её словам, особое внимание следует уделять заданиям, которые позволяют детям проявлять инициативу и творческие способности.

«Можно предложить ребёнку выразительно прочитать понравившееся стихотворение, пересказать небольшой эпизод, разыграть сценку или придумать продолжение рассказа. Такие задания позволяют школьникам не просто знакомиться с произведением, но и самостоятельно размышлять над его содержанием», – пояснила Наталья Шаповалова.

Подобные методы помогают детям развивать воображение, анализировать поступки литературных героев и формулировать собственную точку зрения.

Особое значение учитель придаёт эмоциональному восприятию произведений. По её мнению, интерес к книгам появляется, когда ребёнок начинает сопереживать персонажам и самостоятельно размышлять над прочитанным.

«Для меня важно, чтобы в начальной школе ребёнок воспринимал чтение не только как учебное задание, но и как возможность узнавать новое, фантазировать и выражать собственное мнение. Любовь к литературе начинается с момента, когда произведение вызывает у ребёнка эмоции», – подчеркнула педагог.

Наталья Шаповалова отметила, что задача учителей заключается не только в развитии техники чтения, но и в формировании устойчивого интереса к литературе.

«Наша главная задача как педагогов – помочь этому интересу появиться и постепенно превратить чтение в привычку», – добавила она.

В школе отмечают, что участие в марафоне «Читающая нация», проведение литературных конкурсов и совместное чтение с родителями позволяют расширять круг читателей и поддерживать интерес детей к книгам.

Школьникам предлагают произведения разных жанров с учётом возраста и предпочтений. Наряду с современной зарубежной литературой учащиеся знакомятся с творчеством казахстанских писателей, произведениями о национальной истории, культуре и человеческих ценностях.