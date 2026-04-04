В стране растет интерес к чтению среди детей, передает BAQ.kz.

Сегодня в республике работает 3889 общедоступных библиотек, из них 272 — детские. Общий книжный фонд превышает 7 миллионов экземпляров. При этом число юных читателей составляет более 1,7 миллиона.

Среди самых популярных произведений у детей — «Менің атым Қожа» и «Балалық шаққа саяхат» Бердибека Сокпакбаева, «Жабайы алма» и «Жусан исі» Саина Муратбекова, а также «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Министерство культуры и информации ежегодно издаёт и распространяет книги для детей по библиотекам страны. Так, за 2020–2025 годы было выпущено 132 наименования общим тиражом 396 тысяч экземпляров.

В 2026 году планируется издать ещё 42 тысячи книг для детей и подростков и направить их в библиотеки. Кроме того, для удобства читателей электронные версии книг размещаются на портале Казахстанской национальной электронной библиотеки.

Развитию детской литературы также способствуют различные премии и конкурсы. Среди них — Национальная премия «Айбоз» и Президентская литературная премия, где предусмотрены номинации для детских авторов. С 2025 года в стране отмечают и Национальный день книги. В его рамках проходит конкурс «Ұлттық кітап», в котором есть отдельные категории для детских изданий.