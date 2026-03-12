На фоне подготовки к строительству и эксплуатации первой АЭС в Казахстане одними из главных остаются вопросы безопасного обращения с ядерными отходами, а также возможные долгосрочные экологические и социальные последствия. О том, как государство намерено выстраивать работу по этим направлениям, рассказали в Агентстве РК по атомной энергии, передает BAQ.KZ.

Государственный контроль над радиоактивными отходами

В ответ на официальный запрос редакции в Агентстве сообщили, что обращение с радиоактивными отходами находится под государственным контролем и требует лицензии. Собирать, перевозить и хранить такие отходы могут только физические и юридические лица, у которых есть соответствующее разрешение и которые соблюдают требования ядерной, радиационной и санитарной безопасности.

Сейчас в Казахстане нет специальных пунктов для захоронения радиоактивных отходов, поэтому они хранятся в местах долговременного хранения. В Агентстве подчеркнули, что в то же время в Мажилисе рассматривают законопроект «Об обращении с радиоактивными отходами». Он предусматривает создание национального оператора, который получит исключительное право на строительство и эксплуатацию объектов для захоронения РАО.

Сейчас радиоактивные отходы в Казахстане образуются в нескольких сферах: при работе ядерных и радиационных установок, в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, в том числе в урановой отрасли, в медицине, промышленности и научных исследованиях.

Что касается объема радиоактивных отходов, который образуется за год, то он может меняться, сообщили в Агентстве. Это зависит от того, какие работы проводятся и какие технологии при этом используются.

На количество отходов влияют применение источников излучения в медицине и промышленности, проекты по выводу объектов из эксплуатации, очистка и восстановление территорий, результаты радиационных обследований, а также способы переработки отходов.

Систему обращения с ОЯТ в Казахстане еще разрабатывают

В Агентстве сообщили, что сейчас радиоактивные отходы в Казахстане хранят 27 лицензированных организаций. Отходы размещаются на их собственных объектах — в специальных помещениях и хранилищах, где соблюдаются все необходимые требования.

При этом окончательная государственная политика по ОЯТ (отработавшим ядерным топливом) в Казахстане еще формируется, подчеркнули в Агентстве. Сейчас рассматривается поэтапный подход: сначала временное хранение, а в дальнейшем — решение о переработке, долгосрочном хранении или окончательном захоронении.

«Вопрос возможного вывоза (перемещения) ОЯТ материалов будет решаться в строгом соответствии с национальным законодательством РК, а также с учетом применимых международных обязательств и при необходимости межправительственных соглашений», - сообщили в Агентстве.



Требования по содержанию радиоактивных отходов

К хранилищам радиоактивных отходов в Казахстане применяются строгие требования безопасности, сообщили в Агентстве. Они установлены санитарными правилами Минздрава и отраслевыми нормами Минэнерго. На таких объектах постоянно следят за радиационной обстановкой, проверяют состояние зданий и защитных барьеров, ведут учет отходов и контролируют соблюдение всех норм безопасности.

Перевозка радиоактивных отходов внутри страны также строго регулируется. Она возможна только при наличии лицензии и должна соответствовать требованиям к упаковке, маркировке, условиям транспортировки, подготовке персонала и состоянию транспорта. При необходимости предусматриваются меры физической защиты и готовность к реагированию на внештатные ситуации. Конкретные маршруты перевозки не раскрываются и определяются по специальному порядку с учетом требований безопасности.



Международное сотрудничество

В Агентстве сообщили, что Казахстан сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Это сотрудничество включает техническую помощь, поддержку в совершенствовании законодательства, участие международных экспертов, а также обучение и повышение квалификации специалистов.

Кроме того, Казахстан участвует в профильных форматах сотрудничества в рамках СНГ по вопросам обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

Также казахстанские организации развивают партнерство с рядом зарубежных компаний и организаций. В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве с немецкой NUKEM Technologies, швейцарской NAGRA и российской компанией ТВЭЛ. Помимо этого, прорабатывается сотрудничество с французским агентством ANDRA и финской компанией Posiva Oy, которые имеют большой опыт в сфере окончательного обращения с радиоактивными отходами и их геологического захоронения.