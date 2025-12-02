На прошлой неделе контакт-центр "КазАвтоЖола" обработал около 12 тысяч обращений от водителей по вопросам состояния республиканских дорог, оплаты платных участков, буксировки сломавшихся автомобилей и другим проблемам, передает BAQ.KZ.

По данным центра, наибольшее количество жалоб поступило из Акмолинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Все обращения были оперативно рассмотрены в установленные регламентом сроки.

Для удобства граждан контакт-центр использует интерактивное голосовое меню (IVR), благодаря которому более 1,2 тысячи обращений были обработаны автоматически. Операторы ответили на 9,5 тысячи звонков, а еще 858 обращений поступило через мессенджеры.

Контакт-центр 1403 продолжает работать круглосуточно, обеспечивая водителей актуальной информацией о состоянии дорог и платных участках.