За прошедшую неделю контакт-центр "КазАвтоЖола" обработал более 56 тысяч обращений от водителей республиканских автодорог. Наибольшее количество жалоб поступило из Карагандинской, Акмолинской и Жамбылской областей, передаёт BAQ.KZ.

Основными темами обращений стали состояние дорог, буксировка сломавшихся автомобилей, оплата платных участков и другие вопросы, связанные с безопасностью на трассах.

Для удобства пользователей работает интерактивное голосовое меню (IVR), которое позволило автоматически обработать 20 878 обращений. Операторы контакт-центра ответили на 34 534 звонка, а через мессенджеры поступило 855 сообщений от граждан.

Все запросы были рассмотрены в установленные регламентом сроки. Водителей призывают использовать контакт-центр 1403 для оперативного информирования о проблемах на дорогах и соблюдения правил безопасности при поездках.