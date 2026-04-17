Какие регионы страны получат доступ к природному газу
Уровень газификации планируется довести до 64,3%.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается работа по газификации регионов. На сегодняшний день доступ к природному газу имеют около 13 миллионов человек, передает BAQ.kz.
По итогам 2026 года уровень газификации планируется довести до 64,3%. Это выше показателя прошлого года, когда он составлял 62,4%.
В этом году в стране реализуется 40 проектов по газификации. Благодаря им более 32 тысяч человек в 10 населённых пунктах смогут подключиться к природному газу.
Проекты охватывают сразу несколько регионов: Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также области Улытау и Жетысу.
Кроме того, продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». До конца года планируется завершить строительство его линейной части. Мощность газопровода составит до 10 млрд кубометров газа в год.
