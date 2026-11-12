Какие соцвыплаты сохранятся с 2027 года: в Минтруда разъяснили изменения

С 2027 года в Казахстане изменится подход к назначению отдельных социальных выплат. Отмены господдержки для социально уязвимых граждан не будет, все основные виды выплат сохраняются, заверили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Независимо от уровня благосостояния семьи в полном объеме сохранятся пенсионные выплаты по возрасту и соответствующие пособия для пожилых граждан.

Для социально уязвимых граждан остаются:

пособие по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет;

выплаты многодетным семьям;

выплаты людям с инвалидностью;

выплаты семьям, потерявшим кормильца;

другие виды выплат, предусмотренные законом.

Изменения коснутся отдельных выплат. При их назначении усилят принцип адресности, то есть будут учитывать реальное материальное положение семьи.