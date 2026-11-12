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  • Какие соцвыплаты сохранятся с 2027 года: в Минтруда разъяснили изменения

Какие соцвыплаты сохранятся с 2027 года: в Минтруда разъяснили изменения

12 Ноября 2026, 12:09
АВТОР
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freepik.ru 12 Ноября 2026, 12:09
12 Ноября 2026, 12:09
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Фото: freepik.ru

С 2027 года в Казахстане изменится подход к назначению отдельных социальных выплат. Отмены господдержки для социально уязвимых граждан не будет, все основные виды выплат сохраняются, заверили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Независимо от уровня благосостояния семьи в полном объеме сохранятся пенсионные выплаты по возрасту и соответствующие пособия для пожилых граждан.

Для социально уязвимых граждан остаются:

  • пособие по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет;
  • выплаты многодетным семьям;
  • выплаты людям с инвалидностью;
  • выплаты семьям, потерявшим кормильца;
  • другие виды выплат, предусмотренные законом.

Изменения коснутся отдельных выплат. При их назначении усилят принцип адресности, то есть будут учитывать реальное материальное положение семьи.

«Главный принцип остается неизменным: помощь должна доходить до тех, кому она действительно необходима», - подчеркнули в министерстве.

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