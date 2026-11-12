Какие соцвыплаты сохранятся с 2027 года: в Минтруда разъяснили изменения
12 Ноября 2026, 12:09
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12 Ноября 2026, 12:0912 Ноября 2026, 12:09
67Фото: freepik.ru
С 2027 года в Казахстане изменится подход к назначению отдельных социальных выплат. Отмены господдержки для социально уязвимых граждан не будет, все основные виды выплат сохраняются, заверили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Независимо от уровня благосостояния семьи в полном объеме сохранятся пенсионные выплаты по возрасту и соответствующие пособия для пожилых граждан.
Для социально уязвимых граждан остаются:
- пособие по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет;
- выплаты многодетным семьям;
- выплаты людям с инвалидностью;
- выплаты семьям, потерявшим кормильца;
- другие виды выплат, предусмотренные законом.
Изменения коснутся отдельных выплат. При их назначении усилят принцип адресности, то есть будут учитывать реальное материальное положение семьи.
«Главный принцип остается неизменным: помощь должна доходить до тех, кому она действительно необходима», - подчеркнули в министерстве.
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