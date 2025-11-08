В агропромышленный комплекс Карагандинской области активно внедряются цифровые технологии. Сегодня пастухам уже не нужно бродить по степям в поисках табуна: достаточно заглянуть в смартфон, чтобы узнать, где пасётся их скот. Смарт-агротехнологии становятся надёжными помощниками фермеров, облегчая труд и повышая эффективность производства, передаёт BAQ.KZ.

По данным областного акимата, GPS-трекеры на лошадях — инновация, которая быстро прижилась в хозяйствах региона. Всё больше фермеров, занимающихся коневодством, используют "умные" устройства для наблюдения за движением животных и контроля их состояния на пастбищах.

Крошечный GPS-датчик крепится к шее или гриве животного. Он работает на солнечной энергии и через спутниковую сеть передаёт точные координаты. Достаточно открыть специальное приложение на телефоне — и фермер видит местоположение всего табуна на карте в реальном времени.

По словам агроспециалистов, GPS-трекеры не только помогают находить пропавших лошадей, но и позволяют отслеживать их физическую активность и самочувствие. В некоторые устройства встроены датчики температуры и движения. Если животное долго не двигается, система автоматически отправляет владельцу уведомление. Это особенно важно для племенных хозяйств, где каждая особь на счету.

"Первая версия нашего приложения была очень простой: отображала лишь местоположение и маршрут движения лошадей. Позже фермеры предложили добавить карту ветров, ведь нередко животные идут по направлению ветра. Мы реализовали эту функцию. Сегодня система включает топографические и спутниковые карты, прогнозирует передвижение табуна и позволяет устанавливать геозону — границы пастбища. Если лошадь покидает заданную территорию, фермер получает сигнал", — рассказывает IT-специалист агросферы Мирас Байжигит.

Руководитель хозяйства "Жанкутты" из Актогайского района Азамат Газизулы отмечает, что новые технологии заметно облегчили их работу.

"Раньше приходилось объезжать степь на лошади или мотоцикле. Теперь достаточно взглянуть на экран телефона — и видно, где пасутся кони. Это экономит и время, и топливо. А главное — случаи краж скота практически сошли на нет", - отметил он.

Вскоре в регионе планируют внедрить и невидимые под кожей чипы. Такие устройства позволят правоохранительным органам оперативно отслеживать путь похищенного скота. Даже если животное будет забито, данные чипа сохранят информацию о времени и месте инцидента.

Одним из лидеров цифрового земледелия в регионе стало хозяйство "Шахтёрское" в Нуринском районе. Здесь все этапы — от обработки почвы до уборки урожая — находятся под контролем автоматизированного центра.

"На наших полях работают тракторы и комбайны с GPS-навигацией и автопилотом. Это снижает расход топлива и исключает лишние проходы по земле. С помощью дронов мы следим за состоянием посевов, выявляем появление сорняков и вредителей. Раньше урожайность прогнозировали на глаз, теперь — с помощью сенсоров и спутниковых карт. Если влаги не хватает, запускаем дополнительный полив. Урожай вырос заметно", — делится руководитель хозяйства Георгий Прокоп.

В хозяйстве активно применяют аналитические платформы AgroData и Cropio, которые собирают и анализируют данные о погоде, влажности почвы и динамике роста растений.

"Во время посевной фермеры в режиме онлайн видят температуру воздуха и влажность почвы, контролируют расход топлива и удобрений. Это повысило производительность и позволило сократить издержки на 10–15%. Вся техника подключена к единой системе: каждый трактор и комбайн отслеживается по GPS, а объёмы работ фиксируются автоматически. Благодаря этому мы смогли выстроить прозрачную и справедливую систему оплаты труда", — рассказал главный агроном хозяйства Дидар Акишев.

Осакаровское хозяйство "Найдоровское" также наглядно демонстрирует преимущества технологий. Здесь на 550 гектарах выращивают австрийский сорт пшеницы, обрабатывая поля инновационными удобрениями Nourivit, разработанными австрийскими специалистами. Эти удобрения обогащают почву микроорганизмами, улучшают воздухо- и влагопроницаемость. Результат — высокий урожай, востребованный на европейском рынке. Пшеницу экспортируют в Италию и Австрию.

Первая в регионе "умная" молочная ферма успешно работает в селе Көбетей Нуринского района. Построенная всего за два года, она ежедневно производит до 30 тонн молока от 1100 коров.

"Ферма полностью автоматизирована. Системы не только управляют процессом доения, но и отслеживают состояние каждой коровы — температуру, пульс, рацион, активность. Вся информация поступает на центральный пульт. Мы внедрили европейскую технологию DairyComp, которая формирует электронные профили животных и фиксирует все показатели в реальном времени", — рассказывает руководитель предприятия Жансерик Сейитмуратулы.

Ферма оборудована системой вентиляции, автоматической подачей кормов и современными установками, что значительно облегчает труд доярок и скотников.

Актогайское предприятие Saq NS, расположенное в селе Сарытерек, также внедрило "умные" технологии — теперь здесь действует современный цех по производству кумыса. От 200 дойных кобыл ежедневно получают до 1000 литров напитка. Все процессы — от дойки до розлива — автоматизированы, используются немецкие технологии.

"Мы стремимся вывести кумыс на международный рынок, поэтому используем только современные технологии. Это экономит время и снижает потребность в ручном труде. Уже создали пять рабочих мест, продукцию реализуем через собственный сайт, спрос постоянно растёт. В будущем планируем принимать молоко и от местных жителей", — отметил руководитель хозяйства Нурым Мухамедиев.

В сельское хозяйство Сарыарки внедряются цифровые технологии. GPS-трекеры и чипы в животноводстве, дроны и спутниковый мониторинг в растениеводстве, автоматизированные молочные и кумысные фермы — всё это формирует облик нового, "умного" села.

Карагандинские фермеры соединили традиции и технологии.