На форуме KAZENERGY генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов поделился опытом компании в подготовке кадров с учетом развития цифровых технологий, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, с 2019 года ERG инициировала создание атласа новых профессий и компетенций, что позволило компании заранее определить, какие специальности будут востребованы в ближайшие 10 лет. Одним из примеров стала профессия оператора беспилотных самосвалов. Сегодня такие специалисты уже работают на восточном разрезе и заменяют сразу пять водителей.

"Мы создали альянс колледжей, в который вошли 24 колледжа и 3 университета. Вместе мы разрабатываем новые специальности, совмещая навыки слесаря и электрика в профессии AI-ремонтника. За три года на оснащение колледжей инновационным оборудованием и VR-тренажёрами выделено более 2 млрд тенге", - отметил Шахажанов.

ERG открыла 10 центров компетенций и первые в Казахстане центры признания профессиональных квалификаций. С 2023 года компания проводит конкурс профессионального мастерства ERG Skills по стандартам WorldSkills. Лучших участников принимают на работу и отправляют на зарубежные стажировки. В этом году ERG планирует впервые провести международный турнир ERG World Skills с участием студентов из Китая и других стран.

Отдельный акцент компания делает на школах: более 27 тысяч школьников и 4700 учителей прошли обучение современным технологиям, 10 школ оснащены STEM-лабораториями, а более 200 педагогов подготовлены к внедрению AI в образование. В регионах присутствия ERG построила и модернизировала три школы, инвестировав за три года свыше 15 млрд тенге.

"Непрерывное развитие - это наша философия. Наш корпоративный университет получил международное признание и золотую награду за лучшие программы профессионального обучения. Это подтверждает, что в Казахстане мы формируем не только специалистов, но и бренд конкурентоспособного профессионала мирового уровня", - подчеркнул глава ERG.