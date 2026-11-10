Какие субсидии могут получить предприниматели Казахстана в 2026 году

В Казахстане государственная поддержка охватывает не только пенсионные и социальные выплаты, но и развитие предпринимательства. В 2026 году бизнес может рассчитывать на субсидирование кредитов, компенсацию расходов на оборудование, модернизацию производства и создание рабочих мест. Какие возможности предусмотрены для предпринимателей, рассказывает BAQ.KZ.

Как государство поддерживает малый бизнес

В Казахстане действует программа «Іскер аймақ», направленная на развитие малого предпринимательства.

По программе доступно финансирование до 200 млн тенге. Государство субсидирует 40% номинальной процентной ставки по кредиту, а для субъектов социального предпринимательства – 50%.

Предприниматели могут направить заёмные средства на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств с учётом требований программы. Субсидирование позволяет сократить расходы на обслуживание кредита, при этом основной долг заёмщик погашает самостоятельно.

Какие субсидии получают фермеры

Государственная поддержка агропромышленного комплекса охватывает животноводство, растениеводство, переработку сельскохозяйственной продукции и внедрение современных технологий.

При строительстве молочно-товарной фермы предприниматели могут возместить 25% инвестиционных затрат в пределах установленных нормативов.

Отдельное направление связано с внедрением водосберегающих технологий. Сельхозпроизводителям компенсируют до 80% расходов на приобретение и установку систем капельного и дождевального орошения.

На инвестиционное субсидирование таких технологий в 2026 году предусмотрено 58,5 млрд тенге.

Финансовая поддержка позволяет аграриям обновлять инфраструктуру хозяйств, внедрять современные системы полива и эффективнее использовать водные ресурсы.

Какие меры предусмотрены для туристического бизнеса

Предприниматели, развивающие туристическую инфраструктуру, также могут претендовать на компенсацию части расходов.

За строительство и реконструкцию отдельных туристических объектов предусмотрено возмещение 10% затрат. При приобретении транспорта вместимостью более восьми мест для туристических перевозок размер компенсации достигает 25%.

Для развития въездного туризма действует дополнительная мера поддержки. Туроператоры могут получить 15 тысяч тенге за каждого иностранного туриста при соблюдении установленных требований программы.

Субсидирование охватывает развитие туристической инфраструктуры, приобретение транспорта и привлечение иностранных гостей.

До 60 млн тенге на цифровизацию предприятий

Промышленные предприятия Казахстана могут получить финансовую поддержку для технологического обновления производства.

Через QazIndustry предусмотрено возмещение части расходов на внедрение цифровых решений, совершенствование производственных процессов и повышение квалификации сотрудников.

На цифровизацию предприятия могут получить компенсацию 40% подтверждённых затрат, но не более 60 млн тенге в календарном году.

Для обучения и повышения квалификации специалистов установлен максимальный лимит возмещения до 30 млн тенге.

Программы ориентированы на модернизацию предприятий, повышение производительности труда и внедрение современных технологий.

Как бизнесу помогают создавать рабочие места

Ещё одно направление государственной поддержки связано с трудоустройством казахстанцев.

Работодатели могут участвовать в программах молодёжной практики, социальных рабочих мест и проекте «Серебряный возраст».

В зависимости от условий программы государство полностью или частично субсидирует заработную плату участников.

Предприниматели получают возможность привлекать новых сотрудников, а соискатели – приобретать профессиональный опыт и повышать свои шансы на дальнейшее трудоустройство.

Кто может получить безвозвратный грант

Для казахстанцев, планирующих открыть собственное дело, предусмотрены государственные гранты на реализацию бизнес-идей.

В 2026 году отдельные категории граждан могут претендовать на финансирование до 1 млн 730 тысяч тенге.

Средства выделяются по результатам конкурсного отбора и предназначены для целевого использования. Претендентам необходимо соответствовать требованиям программы и представить бизнес-проект.

При соблюдении установленных условий возвращать полученный грант не требуется.

На что направлена государственная поддержка

В Казахстане предпринимателям доступны разные инструменты финансирования – от субсидирования процентных ставок по кредитам до возмещения инвестиционных расходов и предоставления безвозвратных грантов.

Меры охватывают малый бизнес, сельское хозяйство, туризм, промышленность и сферу занятости. Каждая программа предусматривает отдельные требования к участникам, порядок подачи заявок и условия получения средств.

Государственная поддержка призвана расширить возможности предпринимателей, стимулировать развитие производства, внедрение новых технологий и создание рабочих мест в регионах страны.