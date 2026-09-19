Какие темы обсудят Трамп и Си Цзиньпин во время встречи

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в американской столице собирается поднять вопросы торговых отношений, поставок редкоземельных элементов, развития искусственного интеллекта и состояния глобальной экономики.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, 23 сентября Трамп планирует лично прибыть на военную базу Эндрюс в пригороде Вашингтона, чтобы встретить китайского лидера, что является нетипичным жестом для американских президентов. Журналистка агентства Bloomberg Хиба Наср написала в X, что двусторонние переговоры лидеров двух стран в Белом доме запланированы на 24 сентября.

До начала переговоров, как сообщает Reuters, президент США и председатель КНР проведут церемониальный смотр войск в Розовом саду Белого дома, а вечером в тот же день в резиденции американского лидера будет организован торжественный прием. На следующий день, 25 сентября, по информации журналистки Bloomberg, Трамп и Си Цзиньпин совершат совместный визит в здание Национального архива США.