В Актау автомобиль сбил мужчину на нерегулируемой «зебре»

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло 16 сентября около 20:35 напротив жилого комплекса «Green Plaza» в 17-м микрорайоне Актау.

По информации Департамента полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода доставили в Мангистаускую областную больницу. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, мужчина находится в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное.

Автомобиль поместили на специальную штрафную стоянку. В отношении водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК.