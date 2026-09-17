В Актау автомобиль сбил мужчину на нерегулируемой «зебре»
Пострадавшего доставили в областную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
17 Сентября 2026, 22:32
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17 Сентября 2026, 22:3217 Сентября 2026, 22:32
50Фото: Pixabay.com
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло 16 сентября около 20:35 напротив жилого комплекса «Green Plaza» в 17-м микрорайоне Актау.
По информации Департамента полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешехода доставили в Мангистаускую областную больницу. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, мужчина находится в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное.
Автомобиль поместили на специальную штрафную стоянку. В отношении водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК.