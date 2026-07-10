На Kaspi, Wildberries и других маркетплейсах запретили продавать ряд товаров: что вошло в список

Министерство торговли и интеграции Казахстана сформировало перечень товаров, запрещенных и ограниченных к размещению и продаже на электронных торговых площадках, передает BAQ.KZ.

Документ систематизирует действующие нормы законодательства и поможет маркетплейсам, интернет-магазинам и продавцам соблюдать требования при размещении товаров.

Какие товары попали в список

В перечень вошли десятки категорий товаров, часть из которых полностью запрещена к продаже через электронные площадки, а часть может реализовываться только при соблюдении специальных требований.

Так, под ограничения попали различные виды гражданского оружия, включая газовые баллончики, сигнальное, охолощенное, пневматическое, огнестрельное и холодное оружие. Их продажа допускается только через лицензированные оружейные магазины, а для отдельных категорий требуется разрешение органов внутренних дел или удостоверение охотника.

При этом полностью запрещены к обороту, в том числе через интернет, автоматическое гражданское оружие, оружие, замаскированное под бытовые предметы, кастеты, кистени, автоматические ножи с выкидным клинком, бронебойные и зажигательные патроны, а также оружие, изготовленное из материалов, не обнаруживаемых металлодетекторами.

Отдельный раздел касается табачной продукции. Документ напоминает, что действуют ограничения на продажу сигарет, табака для кальянов и изделий с нагреваемым табаком, а также полностью запрещены к продаже вейпы, электронные системы потребления никотина, жидкости и ароматизаторы для них.

Также в перечень включена алкогольная продукция. Ее реализация возможна только при соблюдении требований законодательства – наличии лицензии, маркировки и других обязательных условий. Продажа алкоголя несовершеннолетним и продукции с нарушением установленных правил запрещена.

Кроме того, ограничения распространяются на:

продукцию из древесины саксаула в период действия запрета на вырубку;

в период действия запрета на вырубку; сельскохозяйственных животных и мясную продукцию без обязательного ветеринарного контроля;

без обязательного ветеринарного контроля; рыболовные снасти , не включенные в перечень разрешенных;

, не включенные в перечень разрешенных; лекарственные средства и медицинские изделия, не зарегистрированные в Казахстане или не имеющие необходимых сертификатов качества.

В Министерстве торговли подчеркнули, что перечень носит информационно-справочный характер и не вводит новых запретов. Его основная задача – объединить действующие нормы законодательства в одном документе, чтобы продавцы и владельцы маркетплейсов могли оперативно проверять, допускается ли размещение конкретного товара. Документ будет регулярно обновляться по мере изменения законодательства.

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