Заказы из маркетплейсов будут регулировать по новым правилам

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан". Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с обновленными нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Одним из ключевых нововведений станет выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию. Это позволит создать более четкие правила для регулирования быстрорастущего сегмента онлайн-покупок и трансграничной торговли.

Законопроект также формирует правовую основу для деятельности операторов электронной торговли. Предполагается, что такие компании будут обеспечивать логистическое сопровождение заказов, приобретенных физическими лицами на интернет-площадках, а также взаимодействовать с маркетплейсами и таможенными органами по вопросам декларирования и хранения товаров.

В Мажилисе отмечают, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование регулирования электронной торговли в странах Евразийского экономического союза и создание более прозрачных условий для участников рынка.

Ожидается, что новые нормы помогут упростить таможенные процедуры, повысить эффективность обработки интернет-заказов и адаптировать законодательство к растущему объему электронной коммерции.