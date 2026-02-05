В связи с ухудшением погодных условий 5 февраля на ряде республиканских автодорог введены временные ограничения движения, передает BAQ.KZ.

Акмолинская область

С 17:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ" км 18–232 (участок Астана – Щучинск).

Ориентировочное время открытия движения — 6 февраля в 09:00.

Актюбинская область

С 18:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 965–1240 (участок Карабутак – граница Кызылординской области).

Кызылординская область

С 18:00 закрыто движение на участке этой же трассы км 1240–1806 (участок граница Актюбинской области – Кызылорда).

Частичное ограничение

Также с 18:00 введено ограничение для грузового и общественного транспорта на участке той же автодороги км 776–965 (участок АЗС ECO Oil – Карабутак).

Ориентировочное время открытия движения на указанных участках — 6 февраля в 09:00.

Область Абай



Закрыт участок автодороги "Астана — Караганда — Алматы" км. 592 — 750 (город Балхаш — гр. Жамбылской обл.).

Восточно-Казахстанская область



Ограничено движение на участке автодороги "Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ" км. 1013 — 1062 (гр. Абайской обл. — пост Рубеж).



Ориентировочное время открытия дороги - 06 февраля 2026 года в 08:00 часов.

Водителей просят воздержаться от поездок по закрытым направлениям и следить за оперативной информацией дорожных служб.