Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов Казахстана введено временное ограничение движения на автодорогах республиканского значения, передает BAQ.KZ.

Так, по информации нацкомпании "КазАвтоЖол", 10 марта 2026 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий вводено ограничение движения для всех видов автотранспорта в области Улытау на участке автодороги республиканского значения «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» 64-137 км (уч. п.Жезды – с.Улытау). Ориентировочное время открытия дороги - 10 марта 2026 года в 14:00.

Также 10 марта 2026 года в 09:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:

Акмолинская область:

- на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (уч. ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской области);

- на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 16-200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.;

– г. Астана – г.Петропавловск, км 18-232, участок г. Астана – г.Щучинск;

– KAZ01 Астана – Караганды – Алматы участок автодороги ПВП Жибек жолы (Акмолинская обл.) – гр. Карагандинской области км.62;

– Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км участок г.Астана – гр.Павлодарской области для всех видов транспортных средств;

– Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай гр. РФ км. 16-135 уч. г.Астана – г. Атбасар км.119;

– Астана – Коргалжин с подъездом к Коргалжынскому заповеднику км. 19-180 уч. г.Астана 2 п.Каражар км. 161 для всех видов транспортных средств.

Павлодарская область:

- на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 200-254 (уч. гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты).

Карагандинская область:

- на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (уч. гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау); - на участке автодороги «Астана — Кабанбай Батыр — Нура — Темиртау» км. 51-164 (гр. Акмолинской обл. — г. Темиртау).

Ориентировочное время открытия движения – 10 марта 2026 года в 12:00.