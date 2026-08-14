Поступление в ведомственные учебные заведения МВД – это не только сдача ЕНТ. Будущим курсантам необходимо пройти комплексный отбор и подтвердить, что они соответствуют требованиям для обучения и дальнейшей службы в органах внутренних дел.

Что учитывают при поступлении

По информации МВД, абитуриенты участвуют в конкурсе, где учитываются результаты ЕНТ, а также показатели медицинского, физического и профессионального отбора.

Поэтому одного хорошего результата тестирования недостаточно. Кандидату важно соответствовать требованиям сразу по нескольким направлениям.

Один из обязательных этапов – медицинское освидетельствование. Оно позволяет определить, соответствует ли состояние здоровья кандидата требованиям для обучения и службы.

Также проводится психофизиологическое обследование. В предусмотренных случаях кандидаты проходят полиграфологическое исследование.

Проверяют ли физическую подготовку

Да. Физическая подготовленность также учитывается при конкурсном отборе. Кандидату необходимо успешно пройти установленные испытания и показать уровень физической подготовки, соответствующий требованиям.

МВД обращает внимание не только на оценки и физическую форму. Кандидат должен соответствовать требованиям по личным, моральным, деловым и профессиональным качествам.

Кроме того, проводится специальная проверка кандидатов.

Что в итоге определяет поступление

После прохождения всех необходимых процедур формируется рейтинг кандидатов. При зачислении учитываются результаты ЕНТ и показатели медицинского, физического и профессионального отбора.

Таким образом, будущему курсанту важно подготовиться комплексно: хорошо сдать ЕНТ, пройти медицинское и психофизиологическое обследование, показать необходимый уровень физической подготовки и соответствовать установленным требованиям.