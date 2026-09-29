Какие цифровые проекты скоро станут реальностью в Казахстане рассказал эксперт
Многие из них будут доступны каждому.
29 Сентября 2026, 12:37
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29 Сентября 2026, 12:3729 Сентября 2026, 12:37
148Фото: Коллаж BAQ.kz
Беспилотное такси хотят запустить в Казахстане в 2027 году. Однако помимо этого проекта в нашей стране генерируются десятки идей, которые направлены на развитие цифровых технологий. Автономные доставщики товаров, ИИ-сервисы, воздушные суда для полетов в черте города. Раньше мы считали такие идеи фантастикой, однако сегодня все чаще слышим об их скором появлении. В этом специальном репортаже узнаем у казахстанцев, готовы ли они к будущему, где практически все завязано на технологиях?
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