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Какие цифровые проекты скоро станут реальностью в Казахстане рассказал эксперт

Многие из них будут доступны каждому.

29 Сентября 2026, 12:37
АВТОР
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Коллаж BAQ.kz 29 Сентября 2026, 12:37
29 Сентября 2026, 12:37
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Фото: Коллаж BAQ.kz

Беспилотное такси хотят запустить в Казахстане в 2027 году. Однако помимо этого проекта в нашей стране генерируются десятки идей, которые направлены на развитие цифровых технологий. Автономные доставщики товаров, ИИ-сервисы, воздушные суда для полетов в черте города. Раньше мы считали такие идеи фантастикой, однако сегодня все чаще слышим об их скором появлении. В этом специальном репортаже узнаем у казахстанцев, готовы ли они к будущему, где практически все завязано на технологиях?

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