Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик за карьеру заработал 11,3 миллиона долларов призовых и выиграл 9 титулов ATP, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Больше всего казахстанец заработал в одиночных турнирах — 10,5 млн долларов, а в парных соревнованиях — 823 тыс. долларов. За карьеру он провёл 380 матчей, выиграв 202 и проиграв 178.

Первый трофей Бублик взял в Монпелье‑2022. В 2023‑м он стал чемпионом Галле и Антверпена, в 2024‑м снова победил в Монпелье, а в 2025‑м выиграл сразу четыре турнира: в Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде и Галле. В 2026 году он уже добавил титул в Гонконге.

Последний матч Бублик провёл на турнире «Мастерс» в Майами, где уступил итальянцу Маттео Берреттини — 4:6, 4:6. За участие он получил 36 110 долларов и 10 рейтинговых очков.