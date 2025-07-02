С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане совершили более 30 миллионов проездов по платным автодорогам. Такие данные озвучили в "КазАвтоЖоле", передает BAQ.KZ.

Это наглядно подтверждает растущий спрос на качественную дорожную инфраструктуру и её значимость для экономики страны.

В Казахстане действуют 25 платных участков автодорог, общей протяженностью 4760 километров. Из них 12 участков относятся к I технической категории, а 13 – ко II и III категориям. Всего республиканская сеть автодорог насчитывает около 25 тысяч километров.

Самые популярные участки по количеству проездов:

Алматы – Конаев – 5,1 млн проездов Шымкент – граница Узбекистана – 4,4 млн Шымкент – Тараз – 2,9 млн Тараз – Кайнар – 2,4 млн Шымкент – Кызылорда – 2,25 млн Астана – Темиртау – 2 млн Конаев – Талдыкорган – 1,7 млн Астана – Щучинск – 1,66 млн Щучинск – Кокшетау – 1,5 млн Астана – Павлодар – 1,13 млн

В список лидеров также вошли участки Алматы – Хоргос, Кокшетау – Петропавловск, Кызылорда – Аральск, а также трассы на Омск, Оренбург и Самару.

В ведомстве отмечают, что такие участки позволяют значительно сократить время в пути, повысить безопасность движения и снизить износ автомобилей. Платные трассы становятся важными логистическими коридорами, способствуя развитию торговли, туризма и межрегиональных перевозок.

"Каждый проезд по платной дороге – это вклад в дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры страны", – подчеркнули в Комитете автодорог.

Власти также напоминают: пользователи могут заранее оплатить проезд онлайн, чтобы избежать штрафов за неоплату.