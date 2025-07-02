Какие участки платных дорог Казахстана бьют рекорды по проездам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане совершили более 30 миллионов проездов по платным автодорогам. Такие данные озвучили в "КазАвтоЖоле", передает BAQ.KZ.
Это наглядно подтверждает растущий спрос на качественную дорожную инфраструктуру и её значимость для экономики страны.
В Казахстане действуют 25 платных участков автодорог, общей протяженностью 4760 километров. Из них 12 участков относятся к I технической категории, а 13 – ко II и III категориям. Всего республиканская сеть автодорог насчитывает около 25 тысяч километров.
Самые популярные участки по количеству проездов:
-
Алматы – Конаев – 5,1 млн проездов
-
Шымкент – граница Узбекистана – 4,4 млн
-
Шымкент – Тараз – 2,9 млн
-
Тараз – Кайнар – 2,4 млн
-
Шымкент – Кызылорда – 2,25 млн
-
Астана – Темиртау – 2 млн
-
Конаев – Талдыкорган – 1,7 млн
-
Астана – Щучинск – 1,66 млн
-
Щучинск – Кокшетау – 1,5 млн
-
Астана – Павлодар – 1,13 млн
В список лидеров также вошли участки Алматы – Хоргос, Кокшетау – Петропавловск, Кызылорда – Аральск, а также трассы на Омск, Оренбург и Самару.
В ведомстве отмечают, что такие участки позволяют значительно сократить время в пути, повысить безопасность движения и снизить износ автомобилей. Платные трассы становятся важными логистическими коридорами, способствуя развитию торговли, туризма и межрегиональных перевозок.
"Каждый проезд по платной дороге – это вклад в дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры страны", – подчеркнули в Комитете автодорог.
Власти также напоминают: пользователи могут заранее оплатить проезд онлайн, чтобы избежать штрафов за неоплату.
Самое читаемое