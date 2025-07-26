Какие участки улиц перекроют в Алматы
Управление городской мобильности сообщило о перекрытии некоторых улиц Алматы.
Сегодня, 13:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
94Фото: Pixabay.com
В Алматы планируют временно перекрыть участки улиц Жубанова и Лавренева, передает BAQ.KZ.
По информации управления городской мобильности, участок улицы Жубанова между улицей Момышулы и проспектом Алтынсарина закроют для проезда с 8.00 26 июля до 6.00 27 июля в связи со средним ремонтом дорожного покрытия.
Более длительные ограничения проезда ожидаются на участке улицы Лавренева в Турксибском районе – между улицами Наманганская и Майлина. Здесь будут менять теплотрассу, проложенную ещё в середине 1960-х годов. Движение на отрезке перекроют с 23.00 25 июля до 6.00 28 июля.
Самое читаемое
- Лишение свободы и конфискация имущества: суд вынес приговор Перизат Кайрат
- В космос — со школьной скамьи: в Астане создают первую школьную обсерваторию
- Дело Шерзата: один из осуждённых вышел на свободу
- Димаш выступит в самом сердце Нью-Йорка
- Ночной налёт на грузовики: в Астане за одну ночь похищены 12 аккумуляторов