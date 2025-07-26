В Алматы планируют временно перекрыть участки улиц Жубанова и Лавренева, передает BAQ.KZ.

По информации управления городской мобильности, участок улицы Жубанова между улицей Момышулы и проспектом Алтынсарина закроют для проезда с 8.00 26 июля до 6.00 27 июля в связи со средним ремонтом дорожного покрытия.

Более длительные ограничения проезда ожидаются на участке улицы Лавренева в Турксибском районе – между улицами Наманганская и Майлина. Здесь будут менять теплотрассу, проложенную ещё в середине 1960-х годов. Движение на отрезке перекроют с 23.00 25 июля до 6.00 28 июля.