Какие улицы частично перекрыты в Астане
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты.
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Участки проспекта Туран и улицы Сыганак в Астане частично перекрыли, передает BAQ.KZ.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проинформировало о проведении работ по проспекту Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала. Работы будет проводить подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. В связи с этим 3-4 августа будет частично перекрыто движение на этом участке.
Отмечается, что движение транспорта будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Кроме того, участок улицы Сыганак в Астане частично перекрыли до 25 августа.
"Информируем о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от моста Арыс до улицы Туркестан. Работы будут проводиться и на мосту Арыс. В связи с этим с 3 по 25 августа будет частично перекрыто движение на участке. При этом движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", – говорится в сообщении управления.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установлены временные дорожные знаки и указатели.
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