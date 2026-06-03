Какие улицы перекроют в Астане из-за Astana Half Marathon

В Астане 7 июня пройдет юбилейный Astana Half Marathon, который соберет около 7 тысяч участников более чем из 30 стран мира. В связи с проведением забега на ряде улиц столицы временно ограничат движение транспорта.

Ограничения начнут действовать с 6 июня

Первыми изменения затронут проспект Тауелсиздик. С 06:00 6 июня до 18:00 7 июня будет частично ограничено движение на участке от улицы Жумекена Нажимеденова до улицы Ахмета Байтурсынулы.

Какие улицы перекроют в день забега

Основные ограничения будут действовать утром 7 июня.

С 06:00 до 07:30 будет перекрыта улица Сарайшык на участке от проспекта Рахымжана Кошкарбаева до улицы Акмешит.

С 06:10 до 06:50 движение ограничат на улицах Динмухамеда Конаева, Казахское радио и Достык.

До 08:10 будет перекрыт участок улицы Акмешит от Сарайшык до улицы Керей, Жанибек хандар. Также ограничения затронут территорию вокруг Международного выставочного центра EXPO.

В период с 06:35 до 08:20 движение будет ограничено на отдельных участках улицы Туркестан и улицы Сыганак.

Кроме того, временно закроют движение по улицам Ильяса Панфилова и Жумекена Нажимеденова, а также по проспекту Тауелсиздик.

Когда откроют дороги

Ограничения будут сниматься поэтапно по мере прохождения участников марафона.

Полностью движение транспорта на всех участках планируется восстановить к 09:00 утра.

В акимате рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.