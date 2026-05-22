Какие улицы перекроют в Астане из-за ремонта 22 мая

В Астана временно ограничат движение транспорта сразу на нескольких участках дорог в связи с ремонтными и строительными работами, передает BAQ.KZ.

Проспект Тауелсиздик

С 22 по 23 мая будет частично перекрыто движение на проспекте Тауелсиздик – на участке от улицы Ш. Калдаякова до улицы Ж. Нажимеденова.

Кроме того, с 21:00 22 мая до 08:00 23 мая полностью перекроют перекресток проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова.

Проспект Туран

С 22 по 24 мая планируется полное перекрытие местного проезда вдоль проспекта Туран. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Улица Кенесары

21 и 22 мая движение будет частично ограничено на участке улицы Кенесары – от улицы Уалиханова до улицы Габдуллина.

Как сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования, на время ремонта для водителей установят временные дорожные знаки и указатели.

Ограничения до сентября

Ранее в столице уже ввели долгосрочные ограничения на нескольких участках.

Так, с 26 апреля по 1 сентября полностью закрыто движение в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак – между бизнес-центром Syganaq и ЖК «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.

Также с 15 апреля по 1 сентября ограничен проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. Заезд к поликлинике осуществляется со стороны проспекта Мангилик Ел.

Власти города попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.