  • 12 Июля, 19:56
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Какие улицы в Астане закрыты на ремонт

Акимат обещает, что ремонт продлится всего несколько дней.

Сегодня, 19:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: Pixabay.com

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 11 по 14 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицы Сыганак на проспект Мангилик Ел.

Акимат просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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