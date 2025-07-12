Какие улицы в Астане закрыты на ремонт
Акимат обещает, что ремонт продлится всего несколько дней.
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
88Фото: Pixabay.com
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В связи с этим с 11 по 14 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицы Сыганак на проспект Мангилик Ел.
Акимат просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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