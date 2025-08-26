Производственная мощность Южно-Жезказганского рудника - 4,5 миллиона тонн руды в год. В шахтах предприятия трудятся сотни сотрудников. Там, под землей, добывают руду, из которой в последствии производят медный концентрат. Ждут здесь и молодых сотрудников. Съемочная группа BAQ.kz решила выяснить, как сегодня меняется горный кластер? Что он может предложить начинающим специалистам? И какие цифровые решения применяют на производстве?