  • 26 Августа, 18:51

Какие условия предлагают молодым специалистам на горных предприятиях "Корпорации Казахмыс"

Сегодня, 17:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Какие условия предлагают молодым специалистам на горных предприятиях "Корпорации Казахмыс" Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
127

Производственная мощность Южно-Жезказганского рудника - 4,5 миллиона тонн руды в год. В шахтах предприятия трудятся сотни сотрудников.    Там, под землей, добывают руду, из которой в последствии производят медный концентрат. Ждут здесь и молодых сотрудников. Съемочная группа BAQ.kz решила выяснить, как сегодня меняется горный кластер? Что он может предложить начинающим специалистам? И какие цифровые решения применяют на производстве?

 

Самое читаемое

Наверх