Какие задачи Токаев поставил перед Вице-президентом Ерланом Кариным
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Вице-президента Ерлана Карина и обозначил перед ним ряд конкретных задач, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что должность Вице-президента закреплена Конституцией Республики Казахстан и имеет особое значение в системе государственного управления.
В частности, Ерлану Карину поручено обеспечить представление позиции Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.
Встреча состоялась после назначения Ерлана Карина на новую должность. Ранее его кандидатуру Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение Курултая. После поддержки депутатами Глава государства подписал указ о назначении Карина Вице-президентом Республики Казахстан.
До назначения Ерлан Карин занимал должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента.
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