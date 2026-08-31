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Какие задачи Токаев поставил перед Вице-президентом Ерланом Кариным

31 Августа 2026, 12:50
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Акорда 31 Августа 2026, 12:50
31 Августа 2026, 12:50
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Вице-президента Ерлана Карина и обозначил перед ним ряд конкретных задач, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что должность Вице-президента закреплена Конституцией Республики Казахстан и имеет особое значение в системе государственного управления.

В частности, Ерлану Карину поручено обеспечить представление позиции Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.

Встреча состоялась после назначения Ерлана Карина на новую должность. Ранее его кандидатуру Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение Курултая. После поддержки депутатами Глава государства подписал указ о назначении Карина Вице-президентом Республики Казахстан.

До назначения Ерлан Карин занимал должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента.

 
 
 

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