В Мажилисе прошли парламентские слушания на тему "Развитие искусственного интеллекта в Республике Казахстан". С докладом выступила депутат Екатерина Смышляева, отметившая ключевые вызовы и приоритеты цифровой трансформации, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, цифровая среда становится новой средой обитания человека, меняет экономику, рынок труда, медицину, образование и систему государственного управления. В этих условиях особое значение приобретает своевременная и сбалансированная регуляторная политика.

"Глобальное регулирование в сфере искусственного интеллекта остается мягким. Это набор принципов, кодексов и добровольных стандартов. В результате именно национальные системы права берут на себя ключевую нагрузку по защите прав граждан и отстаиванию своих экономических интересов", — подчеркнула Смышляева.

Она напомнила, что базовый закон об искусственном интеллекте уже направлен в Сенат, а Мажилис работает над проектом цифрового кодекса.

Смышляева выделила несколько направлений, требующих первоочередного внимания:

- данные как ресурс - необходимо создать полноценную правовую основу экономики данных, включая вопросы собственности, капитализации и монетизации;

- цифровое право - адаптация уголовного, административного и процессуального законодательства к реалиям цифровой среды, развитие цифровой криминалистики;

- национальные языковые модели - формирование отечественного контента в решениях с ИИ;

- бюджетирование и жизненный цикл цифровых продуктов - исключение практики под видом инноваций предлагать переработанные open-source решения;

- оценка цифровой зрелости отраслей - внедрение ИИ возможно только там, где создана необходимая база.

Депутат также подчеркнула глобальные вызовы: рост влияния транснациональных платформ, пересмотр трудовых отношений в эпоху алгоритмического управления, устаревание международных соглашений по авторскому праву и правам человека.

"Нельзя оцифровать хаос и тем более наложить на него алгоритмы. Нам нужна поступательность, ясный расчет и внимание как к рискам, так и к возможностям", — заявила мажилисмен.

По ее словам, роль парламента в этих процессах заключается в создании эффективной законодательной базы, которая обеспечит баланс между развитием технологий и защитой интересов общества.