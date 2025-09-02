Какие законы ждут Казахстан в новой парламентской сессии
В новой сессии парламент продолжит работу над законом об искусственном интеллекте.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах Парламента рассказала, что в предстоящей сессии депутатов ждёт масштабная законотворческая работа, подготовка к которой велась всё лето, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Лето было рабочим. В июле был подписан важный для жилищно-коммунальной сферы закон по управлению жилищным фондом, который вступает в силу 15 сентября. Мы должны были дать разъяснения, обсудить подзаконные акты, встретиться с потребителями этого закона. Мне удалось побывать в шести регионах, где обсуждались вопросы организации управления жильём и дачными кооперативами", – отметила депутат.
Смышляева сообщила, что в новой сессии Парламент продолжит работу над законом об искусственном интеллекте. Документ уже готов ко второму чтению. Параллельно завершается подготовка масштабного проекта – Цифрового кодекса, который, по её словам, станет "глобальным документом в сфере цифрового развития".
"Летом шла подготовка к внесению этого документа. Это глобальный документ в сфере цифрового развития, который позволит нам упорядочить систему цифрового права в Казахстане. Ну и, соответственно, он несёт за собой пересмотр или ревизию всех цифровых законов, начиная от цифровой инфраструктуры, заканчивая электронными цифровыми подписями, персональными данными и так далее. Соответственно, блок работы очень большой, поэтому в общем-то всё лето было посвящено законотворческой работе", – сказала депутат.
При этом депутат подчеркнула, что цифровые документы никуда не исчезнут.
"Это наше достижение, и мы будем только повышать их правовой статус. Но важно, чтобы организации проверяли именно подлинность документа через QR-код или цифровую генерацию, а не ограничивались фотографией удостоверения в телефоне. Поэтому нужно работать и с той стороной, которая проверяет и идентифицирует личность человека. Здесь никаких ограничений не будет. Напротив, цифровые документы мы сейчас будем стандартизировать, повышать их правовой статус для того, чтобы они развивались", – пояснила Смышляева.
Касаясь темы кибербезопасности, она отметила, что основная угроза исходит не от взломов, а от социальной инженерии – доверчивости самих граждан.
"Мошенники чаще всего ничего не взламывают, а используют наше доверие и незнание. Что касается кибербезопасности, то она присутствует только на этапе получения данных. Но многие из этих данных, в принципе, существуют уже в открытом доступе. Соответственно, нужно бороться вот с частью социальной инженерии", – подчеркнула депутат.