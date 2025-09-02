Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах Парламента рассказала, что в предстоящей сессии депутатов ждёт масштабная законотворческая работа, подготовка к которой велась всё лето, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Лето было рабочим. В июле был подписан важный для жилищно-коммунальной сферы закон по управлению жилищным фондом, который вступает в силу 15 сентября. Мы должны были дать разъяснения, обсудить подзаконные акты, встретиться с потребителями этого закона. Мне удалось побывать в шести регионах, где обсуждались вопросы организации управления жильём и дачными кооперативами", – отметила депутат.

Смышляева сообщила, что в новой сессии Парламент продолжит работу над законом об искусственном интеллекте. Документ уже готов ко второму чтению. Параллельно завершается подготовка масштабного проекта – Цифрового кодекса, который, по её словам, станет "глобальным документом в сфере цифрового развития".

"Летом шла подготовка к внесению этого документа. Это глобальный документ в сфере цифрового развития, который позволит нам упорядочить систему цифрового права в Казахстане. Ну и, соответственно, он несёт за собой пересмотр или ревизию всех цифровых законов, начиная от цифровой инфраструктуры, заканчивая электронными цифровыми подписями, персональными данными и так далее. Соответственно, блок работы очень большой, поэтому в общем-то всё лето было посвящено законотворческой работе", – сказала депутат.

При этом депутат подчеркнула, что цифровые документы никуда не исчезнут.

"Это наше достижение, и мы будем только повышать их правовой статус. Но важно, чтобы организации проверяли именно подлинность документа через QR-код или цифровую генерацию, а не ограничивались фотографией удостоверения в телефоне. Поэтому нужно работать и с той стороной, которая проверяет и идентифицирует личность человека. Здесь никаких ограничений не будет. Напротив, цифровые документы мы сейчас будем стандартизировать, повышать их правовой статус для того, чтобы они развивались", – пояснила Смышляева.

Касаясь темы кибербезопасности, она отметила, что основная угроза исходит не от взломов, а от социальной инженерии – доверчивости самих граждан.