Какие ЖК в Алматы попали в список нерекомендуемых для покупки
Список состоит из 28 жилых комплексов.
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Обновлен список алматинских жилых комплексов, нерекомендуемых для покупки недвижимости, передает BAQ.KZ.
По информации управления градостроительного контроля, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации.
Алатауский район
1. ЖК "Питтсбург" – мкр. Дархан, ул.Сабатаева, 24;
2. МЖК "Достар Deluxe" – мкр. Мадениет, 185/8.
Алмалинский район
3. ЖК "Auezov Apartaments" – ул. Карасай батыра, 183/19;
4. ЖК "Tole bi Residence" – ул. Аносова, 103 Б;
5. ЖК "Кабанбай батыр" – в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
6. ЖК "M-Park" 2 очередь – ул. Ауэзова, 2/8;
Бостандыкский район
7. ЖК "Швейцария" – мкр.Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
8. Клубный дом "Rich" – мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
9. ЖК "7 Avenue" – мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
10. МЖД (без названия) – мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
11. ЖК "Evim novo" – мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
12. ЖК "Barakat" – мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
13. ЖК "Montblanc" – мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
14. Строительство жилых домов – ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
15. Садовые дома – ПК Жанару, уч. 556;
16. ЖК "Alatau park" – мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
17. МЖК "Баганашыл" – с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.
Медеуский район
18. Клубный дом "Sky Club House" – ул. Фонвизина, 28;
19. Клубный дом "Maison" – ул. Шашкина, 42/1;
20. Клубный дом "Pine Hill Residence" – ул. 2, уч. 33;
21. Клубный дом "Alma Garden" – ул. 6, уч. 7, 9;
22. МЖД (без названия) – ул. Нурмагамбетова, 374/1;
22. Клубный дом "Compositor" – ул. Жамакаева, уч. 108.
Наурызбайский район
24. ЖК "Люксембург" – мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
25. ЖК "Flora" – мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
26. ЖК "Lantana" – Большой алматинский сельский округ;
27. ЖК "Французский дом" – мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
28. МЖК (без названия) – ул. Кенесары хана, уч. 98;
Стоит отметить, что в список так же вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых ещё не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
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