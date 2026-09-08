В Восточно-Казахстанской области продолжается благоустройство экопарков и рекреационных зон. Работы ведутся в Усть-Каменогорске, Уланском и Глубоковском районах.

На расширенном аппаратном совещании аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов заслушал информацию о ходе реализации проектов.

Что меняется в «Қайың тоғайы»

В Усть-Каменогорске продолжается благоустройство экопарка «Берёзовая роща» на левом берегу Иртыша.

На первом этапе работы охватывают территорию площадью 7 гектаров. Сейчас выполнено около 60% запланированного объема.

На территории уже подготовлены площадки под парковку и пирс, уложены геотекстиль и щебеночное покрытие. Также проводится расчистка от сухостоя, обустраиваются пешеходные зоны и устанавливаются элементы благоустройства.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Что появится в «Чечеке»

В зоне отдыха «Чечек» расширяют парковочную зону и создают дополнительную инфраструктуру для жителей.

Здесь обустраивают футбольное поле и детскую площадку, устанавливают беседки и опоры освещения. Территорию также озеленяют, используя систему орошения.

Как идут работы в Горной Ульбинке

Благоустройство продолжается и в Глубоковском районе.

В селе Горная Ульбинка выполнено почти 70% работ по обустройству пешеходной дорожки. Кроме того, здесь планируется установить детские площадки и другие элементы благоустройства.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Что поручил аким области

Нурымбет Сактаганов поручил держать реализацию проектов на постоянном контроле и уделить особое внимание качеству выполняемых работ.

Отдельно глава региона отметил необходимость обеспечить доступность экопарков и зон отдыха для жителей.

Также поручено проработать вопрос транспортной доступности рекреационных зон в районах, расположенных вблизи областного центра.