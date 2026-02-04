2025 год стал для казахстанских зимних видов спорта по-настоящему историческим и успешным. Отечественные атлеты добились высоких результатов на мировых и континентальных аренах, достойно представив страну. Значимые достижения были зафиксированы в шорт-треке, фристайле, конькобежном спорте, фигурном катании и парабиатлоне, передаёт BAQ.KZ.

Так, национальная сборная Казахстана по шорт-треку показала один из лучших результатов сезона. На IX зимних Азиатских играх в Харбине мужская команда в составе Дениса Никиши, Адиля Галиахметова, Абзала Ажгалиева, Глеба Ивченко, Мерсаида Жаксыбаева и Айбека Насена завоевала историческое золото в эстафете на 5000 метров, которая является олимпийской дисциплиной.

Следом казахстанские спортсмены стали серебряными призёрами в смешанной эстафете, а также в командных соревнованиях среди женщин.

В марте на чемпионате мира в Китае Денис Никиша на дистанции 500 метров второй год подряд поднялся на вторую ступень пьедестала, завоевав серебряную медаль.

Ещё одним ярким событием Азиатских игр в Харбине стал успех во фристайл-акробатике. В синхронных парных прыжках Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов обошли олимпийских чемпионов, набрав 97,92 балла, установили рекорд Азии и завоевали золотые медали.

Весомый вклад в общий успех внесла Анастасия Городко. В январе на чемпионате мира среди юниоров в Алматы она выиграла одну золотую и одну серебряную медаль. Затем на зимней Универсиаде в Турине стала победительницей в могуле и параллельном могуле. В марте на чемпионате мира среди взрослых в Санкт-Морице (Швейцария) Городко завоевала бронзу в параллельном могуле, пополнив свою коллекцию наград.

Одним из главных героев сезона стал Евгений Кошкин. На этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити он пробежал 500 метров за 33,67 секунды, обновил личный рекорд и завоевал серебряную медаль, войдя в тройку сильнейших конькобежцев мира.

Ещё одно историческое достижение связано с именем Динмухаммеда Райымкулова. На чемпионате мира среди юниоров, прошедшем в Алматы, он стал чемпионом в дисциплине фристайл-акробатика, завоевав первое в истории Казахстана золото в этом виде на юниорском мировом первенстве.

Михаил Шайдоров на чемпионате мира 2025 года стал серебряным призёром и вошёл в историю как третий казахстанский фигурист, завоевавший медаль мирового первенства - после Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой.

Особого внимания заслуживает успех в парабиатлоне: Ербол Хамитов впервые в истории Казахстана стал обладателем Хрустального глобуса Кубка мира, что стало важным этапом в развитии параспорта в стране.

Итоги зимнего сезона 2025 года наглядно продемонстрировали системное развитие казахстанского спорта и его высокую конкурентоспособность на международной арене.