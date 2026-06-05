Каким будет курс доллара 5 июня в Казахстане

Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 5 июня

Сегодня 2026, 04:15
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Unsplash Сегодня 2026, 04:15
Сегодня 2026, 04:15
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Фото: Unsplash

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2026 года.

Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 485,34 тенге, евро — 564,45 тенге, российского рубля — 6,53 тенге.

Также установлены следующие официальные курсы валют:

  • китайский юань — 71,65 тенге;
  • фунт стерлингов — 652,39 тенге;
  • дирхам ОАЭ — 132,16 тенге;
  • кыргызский сом — 5,55 тенге;
  • турецкая лира — 10,56 тенге;
  • украинская гривна — 10,94 тенге.

Официальные курсы валют используются при проведении бухгалтерских операций, таможенных расчетов и других финансовых операций на территории Казахстана.

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