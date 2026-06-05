Каким будет курс доллара 5 июня в Казахстане
Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 5 июня
Сегодня 2026, 04:15
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Сегодня 2026, 04:15Сегодня 2026, 04:15
103Фото: Unsplash
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2026 года.
Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 485,34 тенге, евро — 564,45 тенге, российского рубля — 6,53 тенге.
Также установлены следующие официальные курсы валют:
- китайский юань — 71,65 тенге;
- фунт стерлингов — 652,39 тенге;
- дирхам ОАЭ — 132,16 тенге;
- кыргызский сом — 5,55 тенге;
- турецкая лира — 10,56 тенге;
- украинская гривна — 10,94 тенге.
Официальные курсы валют используются при проведении бухгалтерских операций, таможенных расчетов и других финансовых операций на территории Казахстана.
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