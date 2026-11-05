Каким должен быть новый Гражданский кодекс Казахстана: эксперт назвала главные задачи реформы

Новый Гражданский кодекс Казахстана должен учитывать реалии цифровой экономики, потребности бизнеса и интересы граждан, но при этом сохранить проверенные временем правовые механизмы. Такое мнение высказала руководитель отдела законодательства отраслей экономики и социальной сферы Института законодательства и правовой информации РК Маржангуль Акимжанова.

По ее словам, предстоящая реформа станет одним из наиболее значимых этапов развития отечественного гражданского права за последние десятилетия. В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу разработать и принять новый Гражданский кодекс до конца 2027 года.

Акимжанова отметила, что действующий Кодекс был принят в совершенно иных исторических и экономических условиях. Его Общая часть появилась в 1994 году, когда перед казахстанскими юристами стояла задача заложить правовые основы рыночной экономики, обеспечить защиту собственности, свободу договора и самостоятельность участников гражданского оборота.

«Более тридцати лет Кодекс остается фундаментом регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. За этим стоит огромный интеллектуальный труд целого поколения выдающихся ученых и практиков, вклад которых трудно переоценить», — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем современные экономические и технологические процессы ставят перед законодательством новые задачи. Речь идет об обороте цифровых активов, использовании искусственного интеллекта, автоматизированном заключении и исполнении договоров, а также развитии цифровых платформ.

По мнению Акимжановой, при обновлении законодательства важно не создавать новые правовые институты ради каждого технологического новшества, а прежде всего оценить, насколько действующие механизмы способны регулировать возникающие отношения.

«Именно здесь проходит тонкая грань между модернизацией законодательства и изменениями ради самих изменений», — считает она.

Эксперт также обратила внимание, что цифровизация — далеко не единственное направление будущей реформы. Не менее актуальны развитие корпоративного права, повышение эффективности гражданско-правовой защиты, обеспечение добросовестности участников оборота, совершенствование договорных механизмов и устранение правовых коллизий.

Отдельного внимания, по ее мнению, требует соотношение Гражданского кодекса со специальным законодательством. Расширение нормативного регулирования не должно приводить к фрагментации частного права и ослаблению общих гражданско-правовых принципов.

Акимжанова подчеркнула, что при подготовке нового Кодекса необходимо учитывать не только зарубежный опыт и международные тенденции, но и отечественную судебную практику, научное наследие и реальные потребности участников гражданского оборота.

«Модернизация гражданского законодательства должна быть не отказом от достигнутого, а следующим этапом его развития», — отметила специалист.

По ее мнению, главный критерий успешной реформы — не масштаб изменений, а их обоснованность и практическая эффективность. Новый Гражданский кодекс должен быть понятен гражданам, предсказуем для бизнеса и удобен для правоприменителей, сохраняя при этом концептуальную целостность и юридическую последовательность.