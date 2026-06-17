В Казахстане начался прием заявок на соискание государственной молодежной премии "Дарын". Подать документы могут молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет, добившиеся заметных результатов в науке, культуре, спорте, журналистике, общественной деятельности и других сферах.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов, премия присуждается за реальные достижения и вклад в развитие общества.

"Премия является оценкой труда, таланта, целеустремленности и конкретного вклада молодых людей в развитие страны", – отметил он.

Премия "Дарын" присуждается по десяти номинациям: литература, наука, дизайн и изобразительное искусство, журналистика, классическая музыка, общественная деятельность, спорт, театр и кино, эстрада и народное творчество.

Участвовать в конкурсе могут лауреаты международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, победители спортивных соревнований, а также молодые люди, внесшие значимый вклад в развитие своей отрасли.

Как будут выбирать победителей

По словам Биржана Алимжанова, кандидатов могут выдвигать государственные органы, общественные объединения и другие юридические лица, зарегистрированные в Казахстане.

"На первом этапе заявки всесторонне рассматриваются на уровне профильных секций. На втором этапе комиссия принимает итоговое решение", – пояснил спикер.

В состав комиссии входят представители государственных органов, ученые, деятели культуры, спортсмены, общественные деятели и члены Совета по молодежной политике при Президенте РК.

Прием документов продлится до 17 сентября. Победителям будет присвоено звание лауреата государственной молодежной премии "Дарын", а также вручены диплом и нагрудный знак.

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