Молодых казахстанцев приглашают побороться за премию «Дарын»
Подать документы на соискание государственной молодежной премии могут казахстанцы до 35 лет, добившиеся успехов в науке, культуре, спорте, журналистике и общественной деятельности.
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В Казахстане начался прием заявок на соискание государственной молодежной премии "Дарын". Подать документы могут молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет, добившиеся заметных результатов в науке, культуре, спорте, журналистике, общественной деятельности и других сферах.
Как сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов, премия присуждается за реальные достижения и вклад в развитие общества.
"Премия является оценкой труда, таланта, целеустремленности и конкретного вклада молодых людей в развитие страны", – отметил он.
Премия "Дарын" присуждается по десяти номинациям: литература, наука, дизайн и изобразительное искусство, журналистика, классическая музыка, общественная деятельность, спорт, театр и кино, эстрада и народное творчество.
Участвовать в конкурсе могут лауреаты международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, победители спортивных соревнований, а также молодые люди, внесшие значимый вклад в развитие своей отрасли.
Как будут выбирать победителей
По словам Биржана Алимжанова, кандидатов могут выдвигать государственные органы, общественные объединения и другие юридические лица, зарегистрированные в Казахстане.
"На первом этапе заявки всесторонне рассматриваются на уровне профильных секций. На втором этапе комиссия принимает итоговое решение", – пояснил спикер.
В состав комиссии входят представители государственных органов, ученые, деятели культуры, спортсмены, общественные деятели и члены Совета по молодежной политике при Президенте РК.
Прием документов продлится до 17 сентября. Победителям будет присвоено звание лауреата государственной молодежной премии "Дарын", а также вручены диплом и нагрудный знак.
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