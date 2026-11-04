Верят в труд и не боятся спросить: чем казахстанские школьники обошли сверстников из ОЭСР

Международное исследование показало, как казахстанские школьники относятся к учебе, труду и поддержке учителей. По ряду показателей они опережают средний уровень стран ОЭСР.

Большинство казахстанских школьников считают, что знания и способности можно развить постоянным трудом, поиском и опытом. Это один из выводов международного исследования PISA 2025 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По результатам исследования, 75% казахстанских школьников уверены, что способности человека можно развить трудом и усилиями. Это выше среднего показателя по странам ОЭСР, который составляет 69%. Кроме того, 64% учеников сказали, что прикладывают больше усилий, когда задание становится сложнее. В среднем по странам организации этот показатель 60%.

В исследовании PISA участвовали больше 760 тысяч школьников из 91 страны и системы образования. От Казахстана тест сдали 22 680 учеников из 643 школ. Это примерно 95% всех 15-летних школьников страны. В ОЭСР отдельно отметили, что все данные Казахстана соответствуют стандартам качества PISA.

Как казахстанские школьники относятся к учебе

Исследователи обратили внимание и на отношения учеников с учителями и их отношение к учебному процессу.

85% школьников в Казахстане сказали, что на уроках естествознания учителю важно, чтобы учился каждый ребенок. Это выше среднего показателя по странам ОЭСР, 69%.

88% учеников отметили, что учитель помогает разобраться в теме, которую они не поняли, по ОЭСР так ответили 73%. А 86% сказали, что учитель продолжает объяснять материал на уроке, пока ученики его не усвоят, в среднем по ОЭСР 66%.

Еще один заметный показатель. 83% казахстанских школьников при необходимости обращаются к учителю за помощью. Это тоже выше среднего уровня по странам ОЭСР, 77%.

Казахстанские школьники умеют организовать свою учебу. 61% часто планируют, как будут учиться, а 56% задают себе вопросы, чтобы проверить, все ли поняли. В среднем по ОЭСР 37% и 49%.

Школа, где у всех равные шансы

Разрыв в результатах между учениками из обеспеченных и малообеспеченных семей в Казахстане вдвое меньше, чем в среднем по ОЭСР, 41 балл по естествознанию против 85. При этом 18% школьников из самых небогатых семей входят в четверть лучших по естествознанию в стране, по ОЭСР таких 12%.

Учителей в школах стало хватать лучше. О нехватке педагогов в 2025 году сообщили директора школ, где учатся 23% школьников. В 2022 году таких было 36%, а в среднем по ОЭСР сейчас 39%.

Буллинга меньше, чем в странах ОЭСР

По результатам исследования, уровень буллинга в казахстанских школах оказался сравнительно низким.

По данным 2025 года, 9% казахстанских школьников сказали, что несколько раз в месяц или чаще сталкивались хотя бы с одним видом буллинга. В среднем по странам ОЭСР этот показатель 20%.

На уроках тоже спокойнее. О шуме и беспорядке на большинстве уроков естествознания говорят 12% казахстанских учеников против 31% по ОЭСР.

Кроме того, доля учеников с низкими результатами по естествознанию в Казахстане с 2018 года сократилась на 12 процентных пунктов. Это говорит о положительных изменениях в этом направлении.

На каком месте Казахстан в международном рейтинге

31 октября издание Visual Capitalist на основе данных PISA 2025 ОЭСР опубликовало рейтинг стран и систем образования. В нем учитывался средний результат по математике, естествознанию и читательской грамотности.

В общем рейтинге, который издание составило по собственной методике, Казахстан занял 58-е место из 91 участника. Средний балл страны по трем предметам 406,3. По естествознанию казахстанские школьники набрали 420 баллов, по математике 414, по читательской грамотности 385. Отметим, что это не официальный рейтинг ОЭСР.

Первые места рейтинга заняли четыре региона Китая (578,7 балла), Сингапур (552,7 балла) и Тайвань (531,3 балла). Все первые шесть мест достались системам образования Восточной Азии.

В сентябре, когда ОЭСР только опубликовала результаты PISA 2025, BAQ.KZ рассказывал и о других сильных сторонах казахстанских школ. Тогда 77% учеников заявили, что не сталкиваются с буллингом, а по ОЭСР таких 53%. Кроме того, 80% школьников используют на уроках материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, против 63% в среднем по странам ОЭСР.