Какое место занимает Казахстан в рейтинге восприятия коррупции
Позиции страны в глобальном индексе Transparency International, динамика за последние годы и региональный контекст.
Казахстан по итогам последнего исследования занял 96-е место в мире по Индексу восприятия коррупции (CPI), который ежегодно публикует Transparency International. Страна получила 38 баллов из 100, что отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе. Подробнее — в матматериале корреспондента BAQ.KZ.
Что показывает индекс
Индекс восприятия коррупции — один из ключевых международных показателей, оценивающих уровень коррупции в публичном секторе. Он формируется на основе оценок экспертов и представителей бизнеса и охватывает более 180 стран. Шкала варьируется от 0 до 100 баллов, где ноль означает высокий уровень коррупции, а 100 — минимальный.
В 2025 году в исследование вошли 182 страны. Лидерами рейтинга традиционно остаются развитые государства с сильными институтами, тогда как большинство стран мира демонстрируют показатели ниже глобального среднего уровня.
Позиции Казахстана
Согласно последним данным международной неправительственной организации "Transparency International", занимающаяся борьбой с коррупцией и продвижением прозрачности в управлении, Казахстан получил 38 баллов и занял 96-е место. Это на два балла ниже результата предыдущего года, когда показатель достигал 40.
Таким образом, страна находится примерно в середине глобального рейтинга. При этом показатель ниже 50 баллов, как правило, указывает на наличие серьёзных вызовов в сфере противодействия коррупции.
Динамика за последние годы
В целом за последнее десятилетие Казахстан демонстрировал постепенный рост показателей. Если в середине 2010-х годов индекс находился на уровне около 28–31 балла, то к 2023–2024 годам он вырос до 39–40.
Однако в последнем отчёте зафиксировано небольшое снижение, что отражает стагнацию или замедление прогресса. Подобная динамика характерна не только для Казахстана, но и для многих стран региона Восточной Европы и Центральной Азии.
Региональный контекст
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии Казахстан занимает позиции в средней группе стран. В ряде государств региона показатели остаются ниже, что связано с проблемами институтов и верховенства права, однако и существенного прорыва вверх в последние годы не наблюдается.
Эксперты отмечают, что устойчивый рост индекса напрямую связан с качеством государственных институтов, уровнем прозрачности и независимостью антикоррупционных механизмов.
Ограничения индекса
При этом важно учитывать, что CPI отражает именно восприятие коррупции, а не её фактический уровень. Индекс базируется на экспертных оценках и деловом климате, поэтому может не учитывать все формы коррупции и локальные особенности.
Тем не менее он остаётся одним из ключевых ориентиров для инвесторов, международных организаций и аналитиков при оценке институциональной среды в стране.
Таким образом, Казахстан сохраняет позиции в середине мирового рейтинга Индекса восприятия коррупции. Несмотря на долгосрочный рост показателей, последние данные свидетельствуют о замедлении прогресса. В глобальном контексте это отражает общую тенденцию: борьба с коррупцией остаётся сложной задачей для большинства стран, а устойчивые изменения требуют системных реформ и укрепления институтов.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат