Какое место занимает Казахстан в рейтинге восприятия коррупции

Казахстан по итогам последнего исследования занял 96-е место в мире по Индексу восприятия коррупции (CPI), который ежегодно публикует Transparency International. Страна получила 38 баллов из 100, что отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе. Подробнее — в матматериале корреспондента BAQ.KZ.

Что показывает индекс

Индекс восприятия коррупции — один из ключевых международных показателей, оценивающих уровень коррупции в публичном секторе. Он формируется на основе оценок экспертов и представителей бизнеса и охватывает более 180 стран. Шкала варьируется от 0 до 100 баллов, где ноль означает высокий уровень коррупции, а 100 — минимальный.

В 2025 году в исследование вошли 182 страны. Лидерами рейтинга традиционно остаются развитые государства с сильными институтами, тогда как большинство стран мира демонстрируют показатели ниже глобального среднего уровня.

Позиции Казахстана

Согласно последним данным международной неправительственной организации "Transparency International", занимающаяся борьбой с коррупцией и продвижением прозрачности в управлении, Казахстан получил 38 баллов и занял 96-е место. Это на два балла ниже результата предыдущего года, когда показатель достигал 40.

Таким образом, страна находится примерно в середине глобального рейтинга. При этом показатель ниже 50 баллов, как правило, указывает на наличие серьёзных вызовов в сфере противодействия коррупции.

Динамика за последние годы

В целом за последнее десятилетие Казахстан демонстрировал постепенный рост показателей. Если в середине 2010-х годов индекс находился на уровне около 28–31 балла, то к 2023–2024 годам он вырос до 39–40.

Однако в последнем отчёте зафиксировано небольшое снижение, что отражает стагнацию или замедление прогресса. Подобная динамика характерна не только для Казахстана, но и для многих стран региона Восточной Европы и Центральной Азии.

Региональный контекст

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии Казахстан занимает позиции в средней группе стран. В ряде государств региона показатели остаются ниже, что связано с проблемами институтов и верховенства права, однако и существенного прорыва вверх в последние годы не наблюдается.

Эксперты отмечают, что устойчивый рост индекса напрямую связан с качеством государственных институтов, уровнем прозрачности и независимостью антикоррупционных механизмов.

Ограничения индекса

При этом важно учитывать, что CPI отражает именно восприятие коррупции, а не её фактический уровень. Индекс базируется на экспертных оценках и деловом климате, поэтому может не учитывать все формы коррупции и локальные особенности.

Тем не менее он остаётся одним из ключевых ориентиров для инвесторов, международных организаций и аналитиков при оценке институциональной среды в стране.

Таким образом, Казахстан сохраняет позиции в середине мирового рейтинга Индекса восприятия коррупции. Несмотря на долгосрочный рост показателей, последние данные свидетельствуют о замедлении прогресса. В глобальном контексте это отражает общую тенденцию: борьба с коррупцией остаётся сложной задачей для большинства стран, а устойчивые изменения требуют системных реформ и укрепления институтов.