В Казахстан приходит осень — сезон контрастов, когда утренние заморозки могут сменяться дневным теплом, а сухие дни — проливными дождями, передает BAQ.KZ.

Синоптики опубликовали сезонный прогноз на осень 2025 года, и он обещает в целом спокойную, но переменчивую погоду.

Сентябрь начнется относительно мягко. Средняя температура по стране ожидается около климатической нормы. В западных и северо-западных регионах будет немного теплее обычного — на 1 градус выше нормы, тогда как на северо-востоке, востоке и юго-востоке наоборот — прохладнее на тот же один градус. Осадков в сентябре будет в среднем столько же, сколько и в прошлые годы, однако в некоторых южных и западных областях их может быть меньше. Особенно это касается Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областей и части Ұлытау.

Октябрь, как и положено, принесёт с собой первые настоящие признаки осени. По ночам начнутся заморозки, особенно в северных и центральных регионах. Температура на большей части страны останется в пределах нормы, но на западе, юге и юго-востоке будет чуть теплее — примерно на один градус выше обычного. Осадки в октябре распределятся неравномерно: если в северо-западной части, а также в горных районах юга, востока и юго-востока их будет больше, чем обычно, то в остальных регионах они останутся в пределах нормы.

Ноябрь уже будет чувствоваться как преддверие зимы. Температура на большей части территории республики будет выше нормы на 1–2 градуса, что делает ноябрь потенциально менее морозным, чем в предыдущие годы. Лишь на крайнем юге и юго-востоке погода останется ближе к привычной для этого месяца. Что касается осадков, то в большинстве регионов их ожидается примерно столько же, сколько и в среднем за последние годы, но в центре, юге и востоке страны количество дождей и снега может оказаться ниже нормы.

Сезонный прогноз, как напоминают в Комитете по гидрометеорологии, носит консультативный характер и регулярно уточняется — сначала ежеквартально, затем по месяцам, декадам и неделям. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что осень в Казахстане в этом году обещает быть достаточно мягкой и спокойной, без экстремальных температур или катастрофических осадков. Но, как всегда, не стоит забывать о сюрпризах природы — осень любит менять планы. Поэтому одеваться по погоде и следить за обновлениями прогноза всё же стоит.