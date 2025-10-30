Какой будет пенсия в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры пенсий и ряда социальных выплат, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Сейчас в Сенате рассматривается закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы".
Согласно документу, доходы на 2026 год запланированы в объеме 22,8 трлн тенге, расходы – 26,2 трлн тенге.
С 1 января 2026 года устанавливаются следующие показатели:
минимальная заработная плата – 85 000 тенге;
минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
месячный расчетный показатель (МРП) – 4 325 тенге;
прожиточный минимум – 50 851 тенге.
Кроме того, с 1 января 2026 года предусмотрено повышение пенсий по возрасту и за выслугу лет на 10%, говорится в документе.
По данным на 1 октября 2024 года, в Казахстане насчитывается 2,51 миллиона пенсионеров. Средний совокупный размер пенсии составляет 142 810 тенге, из них солидарная пенсия – 95 249 тенге, базовая – 47 561 тенге.
