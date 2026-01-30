Какой будет погода в Казахстане на выходные
Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 31 января и 1–2 февраля 2026 года, передает BAQ.KZ.
По данным РГП "Казгидромет", без осадков ожидается только центр и восток страны, где влияние окажет отрог антициклона. На остальной территории погодные условия будут нестабильными из-за атмосферных фронтальных разделов.
"Ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке – дождь со снегом, временами сильные осадки. По Казахстану прогнозируются туман, усиление ветра, на западе, юге и юго-востоке — гололедные явления", — отметили синоптики.
Температурный фон в разные регионы будет следующим:
-
Север: ночью -12…-23°С, днем -8…-18°С;
-
Центральные области: ночью -5…-17°С, днем 0…10°С;
-
Юг: ночью +6…+7°С, днем +3…+13°С;
-
Юго-восток: ночью 0…10°С, днем +3…+10°С, в горных районах ночью -12…-17°С, днем -3…+2°С.
На остальной территории существенных изменений температуры не прогнозируется.
