Какой будет погода в Казахстане в конце января
Синоптики "Казгидромета" опубликовали прогноз погоды на последние три дня января, передает BAQ.KZ.
По данным метеорологов, в ближайшие дни большую часть территории Казахстана накроет обширный антициклон. Он обеспечит преимущественно сухую погоду без осадков.
При этом западные, южные и юго-восточные регионы окажутся под влиянием атмосферных фронтов. Здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможны низовая метель и гололёд. В горных районах Туркестанской области 31 января прогнозируются сильные осадки.
По всей стране синоптики предупреждают о тумане и усилении ветра.
Температура воздуха будет постепенно повышаться. Днём 31 января на западе, юге и юго-востоке ожидается от -5 до +5 градусов, а на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах — от -10 до -2 градусов.
