Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 августа 2025 года предоставили синоптики. На севере, северо-западе, востоке, в центре РК они прогнозируют сильные дожди, в западной половине страны - повышение, в восточной половине республики - понижение температуры, передает BAQ.KZ.

Северо-западный циклон окажет влияние на погоду большей части территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром.

Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман.

В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха от 22-30 до 27-35 тепла; в северо-западных областях от 16-30 до 22-33 тепла; на севере страны преобладающая температура воздуха составит 18-23 тепла; в центральных областях основной фон температуры 20-30 тепла; на востоке РК ожидается понижение температуры воздуха от 20-30 до 17-25 тепла, на юге Казахстана температура воздуха составит 25-35 градусов, на юго-востоке республики прогнозируется понижение температуры от 30-35 до 25-32 тепла.