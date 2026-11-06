Какой будет ваша поликлиника: Минздрав взял за образец алматинскую
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Электронная очередь, МРТ и хирургия в одном здании, нужные кабинеты на первом этаже. Опыт городской поликлиники №37 Алматы Министерство здравоохранения положило в основу Единого стандарта первичной медико-санитарной помощи, который внедряют по всей стране.
Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы. Работу поликлиники изучили руководители управлений здравоохранения из всех регионов Казахстана.
Поликлинику построили в 2025 году в Бостандыкском районе. Она рассчитана на 500 посещений в смену и обслуживает более 41,5 тыс. жителей.
Модель держится на трех вещах, комфорте, качестве и цифровизации. Пациентов принимают по электронной очереди и распределяют по срочности обращения, здание доступно для людей с инвалидностью, а самые востребованные кабинеты находятся на первом этаже.
Записаться к врачу можно онлайн, работают телемедицина и другие цифровые сервисы. Для качества помощи внедрили наставничество, выездные бригады, внутренний аудит и оценку работы персонала.
Здесь оказывают первичную, консультативно-диагностическую и реабилитационную помощь. Пациентам доступны МРТ, КТ, рентген, маммография, лабораторные и эндоскопические исследования. Есть Центр скрининга, дневной стационар, Центр амбулаторной хирургии и реабилитации.
Единый стандарт должен сделать так, чтобы человек получал комплексную помощь в одном месте и не ходил по разным учреждениям.
Модернизацию первичной помощи Глава государства назвал одной из задач в Послании народу Казахстана.
«Параллельно нужно модернизировать систему первичной медико-санитарной помощи путем расширения полномочий врачей общей практики и поэтапного увеличения финансирования», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Программу «Единый стандарт ПМСП» ранее утвердили при поддержке депутатов маслихата Алматы.
Самое читаемое
- «Буду приезжать каждую неделю»: стройке вокзала Семея дали месяц
- Пнула ведро уборщицы: в частной школе Актау начали проверку после скандального видео
- Удар по полицейскому превратил шумную ссору в Алматы в уголовное дело
- Банки расскажут всё налоговикам: чиновники, кандидаты и их супруги под контролем
- Потасовка в фан-зоне едва не сорвала финал концерта Меладзе в Алматы