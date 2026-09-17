Какой курс доллара заложили в бюджет на 2027 год

В проекте республиканского бюджета на 2027 год курс доллара заложен на уровне 480 тенге. Об этом сообщил во время презентации бюджета в Курултае первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что при формировании бюджета учитывалась динамика валютного курса в течение текущего года.

«В прогнозе, подготовленном в прошлом году на 2026 год, был заложен курс 540 тенге за доллар. Необходимо учитывать, что бюджетный процесс начинается заранее, параметры на 2026 год мы планировали в июле–августе 2025 года. В тот период курс составлял около 540 тенге и доходил до 550–554 тенге. Исходя из наблюдавшейся динамики, мы ожидали, что он сохранится примерно на таком уровне. Поэтому в бюджете на текущий год был заложен курс 540 тенге за доллар, — пояснил он.

При подготовке бюджета на 2027 год Правительство учло текущую ситуацию на валютном рынке.

«С учетом динамики этого года мы закладываем курс 480 тенге за доллар. На сегодняшний день средний курс с начала года составляет около 478 тенге. Мы консервативно заложили на этот год 480 тенге», - сказал Амрин.

Он добавил, что при изменении ситуации параметры бюджета могут быть пересмотрены. Однако на сегодняшний день оснований для уточнения прогнозного курса нет.